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Seyircilerin bu soruya yanıtı şaşkına çevirdi! Yanlış yönlendirince olanlar oldu

Kim Milyoner Olmak İster yarışması yine ilginç anlara sahne oldu. Yarışmada "Geçtiğimiz günlerde hayatını kaybeden Sovyetler Birliği'nin son lideri kimdir?" sorusunda joker hakkını kullanan yarışmacı, seyirci tarafından yanlış yönlendirilince ekran başındakiler sinirlendi.

Haber Giriş: 27 Ekim 2022 Perşembe - 02:50
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II. Elizabeth’i ölen Sovyet lideri sandılar

Seyircilerin bu soruya yanıtı şaşkına çevirdi! Yanlış yönlendirince olanlar oldu
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Ekranların en çok izlenen yapımları arasında yer alan Kim Milyoner Olmak İster, milyonlarca insanı ekranlara kilitlemeye devam ediyor. Yarışmada sorulan sorular ise sık sık gündem oluyor. Fakat son bölümde yaşananlar adeta ekran başındakileri çileden çıkardı.

SEYİRCİ YANLIŞ YÖNLENDİRDİ

Kim Milyoner Olmak İster'de, geçtiğimiz günlerde vefat eden, Sovyetler Birliği'nin son lideri Mihail Gorbaçov soruldu. "Geçtiğimiz günlerde vefat eden, Sovyetler Birliği'nin son lideri kimdir?" sorusunda yarışmacı, "seyirci jokerini" kullandı, seyirci Kraliçe II. Elizabeth yanıtını verirken, yarışmacı ise seyircinin verdiği yanıta güvenmeyerek "yarı yarıya joker" hakkını kullandı.

SORUYU BİLDİ

Joker hakları ile doğru yanıtını bulan yarışmacı 7 bin 500 TL'lik soruyu bildi. O anlar sosyal medyada tartışma meydana getirdi.

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