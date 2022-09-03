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Hangisi meler sorusunda joker kullandı sonra herkesi ters köşeye yatırdı

Kim Milyoner Olmak İster yarışmasında "Hangisi meler?" gibi basit bir soru karşısında joker hakkını kullanan yarışmacı, devamında 200 bin liralık soruyu açtırarak hem Kenan İmirzalıoğlu'nu hem de ekran başındakileri şaşırttı.

Haber Giriş: 3 Eylül 2022 Cumartesi - 12:30
Son Güncelleme: 3 Eylül 2022 Cumartesi - 12:40
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Kenan İmirzalıoğlu'nun sunduğu Kim Milyoner Olmak İster’deki soru ekran başındakileri çıldırttı. Hangisi meler sorusunda joker kullandı sonra herkesi ters köşeye yatırdı

Hangisi meler sorusunda joker kullandı sonra herkesi ters köşeye yatırdı
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Haberlercom'da yer alan bilgilere göre, ATV ekranlarında Kenan İmirzalıoğlu'nun sunumuyla ekrana gelen Kim Milyoner Olmak İster'in önceki akşam yayınlanan bölümüne Leyla Altıparmak isimli yarışmacı damga vurdu.

Heyecanlı tavırları ve ilginç konuşmalarıyla hem Kenan İmirzalıoğlu'nu hem de ekran başındakileri güldüren Altıparmak, yarışma başlar başlamaz ilk soruda joker hakkını kullandı.

Ekran başındakiler, "Hangisi meler?" gibi basit bir soru karşısında joker hakkını kullanan yarışmacının kısa sürede eleneceğini düşündü. Ancak heyecanını dizginleyen kadın yarışmacı daha sonra önüne çıkan tüm engelleri aşarak 200 bin liralık soruyu açtırdı. Ve verdiği yanlış cevap sonrası 30 bin TL alarak stüdyodan ayrıldı.

 

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Ötüken
3.09.2022 12:45
Maalesef ülkemizin eğitim ve kültürel duurmunun yansıması idi dün gece ki yarışma.Şlk soruyu dahi bilecek kapasitede olmayanların hangi seçimle oraya çıkartıldığını artık sorgulasınlar.  
 
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