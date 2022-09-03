Hangisi meler sorusunda joker kullandı sonra herkesi ters köşeye yatırdı

Haberlercom'da yer alan bilgilere göre, ATV ekranlarında Kenan İmirzalıoğlu'nun sunumuyla ekrana gelen Kim Milyoner Olmak İster'in önceki akşam yayınlanan bölümüne Leyla Altıparmak isimli yarışmacı damga vurdu.

Heyecanlı tavırları ve ilginç konuşmalarıyla hem Kenan İmirzalıoğlu'nu hem de ekran başındakileri güldüren Altıparmak, yarışma başlar başlamaz ilk soruda joker hakkını kullandı.

Ekran başındakiler, "Hangisi meler?" gibi basit bir soru karşısında joker hakkını kullanan yarışmacının kısa sürede eleneceğini düşündü. Ancak heyecanını dizginleyen kadın yarışmacı daha sonra önüne çıkan tüm engelleri aşarak 200 bin liralık soruyu açtırdı. Ve verdiği yanlış cevap sonrası 30 bin TL alarak stüdyodan ayrıldı.