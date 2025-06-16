Kim Milyoner Olmak İster’de Ordu sorusu damga vurdu: Sosyal medya yıkıldı!

ATV ekranlarında yayınlanan ve geniş bir izleyici kitlesine sahip olan “Kim Milyoner Olmak İster?” yarışma programında bu kez Ordu sorusu gündeme geldi.

Yarışmacıya yöneltilen soruda, "Altınordu ilçesindeki Boztepe'ye teleferikle çıkıp şehrin manzarasını izleyen bir turist nerededir?" ifadesi yer aldı. Şıklar arasında İzmir, Tekirdağ ve Kayseri gibi iller de yer alırken, doğru cevap "Ordu" oldu.

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Yarışmada sorunun yer alması, Ordu’nun doğal güzelliklerine dikkat çekilmesini sağladı.

Sosyal medyada da büyük ilgi gören soru, Ordu halkı tarafından memnuniyetle karşılandı. Şehrin tanıtımı açısından önemli bir fırsat sunan bu tür yayınların, bölge turizmine katkı sunduğu ifade edildi.

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Ordu’nun merkez ilçesi Altınordu’da bulunan Boztepe, şehre hâkim manzarası ve teleferik hattı ile hem yerli hem yabancı turistlerin ilgisini çekmeye devam ediyor.

BOZTEPE NEREDE?

Ordu Boztepe, Türkiye’nin Karadeniz Bölgesi’nde, Ordu ilinin Altınordu ilçesinde yer alıyor. Şehir merkezine yaklaşık 4 km mesafede, 550 metre yükseklikte bulunan Boztepe, Ordu’nun en önemli turistik noktalarından birisidir.

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Boztepe, Ordu şehrini ve Karadeniz’i tepeden gören panoramik manzarasıyla ünlüdür. Özellikle gün batımı saatlerinde büyüleyici bir görüntü sunar. Boztepe’nin bulunduğu mahalle, Osmanlı döneminden kalma bir isim taşır ve 93 Harbi sonrası Gürcü nüfusun yerleştiği bir bölge olarak tarihi bir öneme sahiptir.

Ekstrem bir ulaşım yöntemi olarak, yamaç paraşütü ile Boztepe’ye ulaşım veya iniş yapılabilir. Bu, genellikle spor amaçlı tercih edilir. Teleferik istasyonu, Ordu şehir merkezinde, Karadeniz sahilinde yer alır.

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