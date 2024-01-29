Kim Milyoner Olmak İster'de yarışmacıdan Kenan İzmirlioğlu'na saç baş yoldurtan cevap

Kaynak: Haber Merkezi
Kim Milyoner Olmak İster'de yarışmacıdan Kenan İzmirlioğlu'na saç baş yoldurtan cevap
Kim Milyoner Olmak İster yarışmasına katılan İstanbul Üniversitesi İşletme Fakültesi son sınıf öğrencisi Sena Erol, basit matematik sorusuna yanlış cevap vererek elenmesi gündem oldu.

Kim Milyoner Olmak İster yarışmasına katılan genç kadın, matematik sorusuna verdiği cevapla sosyal medyaya düştü.

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Her hafta yeni yarışmacılar ve yeni sorularla ekranlarda seyirciyle buluşan Kim Milyoner Olmak İster'de heyecan yapan Sena Erol, verdiği cevabı değiştirmek istese de geç kaldı. Basit matematik sorusunu yanlış cevaplayan Sena Erol, üçüncü soruda elenerek yarışmaya veda etti.

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CEVABINI SON ANDA DEĞİŞİRMEK İSTEDİ

Ünlü oyuncu Kenan İmirzalıoğlu'nun sunduğu Kim Milyoner Olmak İster'de üçüncü soruda elenen Sena Erol, verdiği cevapla gündeme düştü. Yarışmacı Sena Erol'a sorulan, "Rakamları birbirinden farklı üç basamaklı en küçük tek sayı hangisidir?" sorusunda Erol, şıklar arasında kararsız kaldı. Erol, bir süre düşündükten sonra C şıkkına karar verdi.

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Soruya C şıkkındaki 102 cevabını veren Erol, yanlış bilerek yarışmadan elendi. Doğru şıkkın açılmasından hemen önce cevabını değiştirmek isteyen Erol'un, son kararım' dediği için verdiği cevap değiştirilmeyerek geçerli sayıldı. Genç yarışmacı 5 bin TL ödül kazanarak yarışmadan ayrıldı.

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İŞLETME BÖLÜMÜNDE OKUYOR

24 yaşındaki Sena Erol ailesiyle beraber İstanbul'da yaşıyor. İstanbul Üniversitesi İşletme Fakültesi son sınıf öğrencisi olan Sena Erol ayrıca özel bir şirketin hukuk departmanında stajyer olarak çalışıyor.

Kim Milyoner Olmak İster'de sorulan üçüncü soru şöyleydi:

Rakamları birbirinden farklı üç basamaklı en küçük tek sayı hangisidir?

A: 100

B: 101

C: 102

D: 103

Doğru cevap 'D' şıkkı.

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