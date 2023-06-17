Kim Min-Jae seçimini yaptı

Napoli forması giyen Güney Koreli Kim Min-Jae'nin geleceği şekillenmeye başladı.

Kim Min-Jae seçimini yaptı

Fenerbahçe formasıyla gösterdiği performans ile taraftarın sevgilisi haline gelse de bir sonraki sezon Napoli'ye imza atan Kim Min-Jae, İtalya'da şampiyonluk yaşamasının ardından yine akıllara kazındı.

Napoli forması giyen Kim Min Jae, bir sonraki takımı için kararını verdi.

Foot Mercato'nun haberine göre, Güney Koreli stoperin kendisini isteyen takımlar arasında tercihini Bayern Münih'ten yana kullandığı belirtildi.

Bayern Münih'in, 26 yaşındaki futbolcunun menajeri iel son görüşmeleri yaptığı aktarıldı.

Kim Min Jae'nin, Alman devinden senelik 10 milyon euro net maaş alacağı öne sürüldü.

Bu sezon Kim Min-Jae, Napoli formasıyla 45 maça çıktı. 2 gol ve 2 asistlik katkı sağladı.

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