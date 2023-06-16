Kim Min-jae ters köşe yaptı

Uzun zamandır adı Manchester United ile anılan Kim Min-jae'nin ada ekibine gitmekten vazgeçtiği ve Bayern Münih'e gitmeye karar verdiği iddia edildi.

Kim Min-jae ters köşe yaptı

Editör: Fatma Demirkaya

Bu sezon Napoli’de, 33 yıl sonra gelen şampiyonluğun en önemli mimarlarından biri olan ve Serie A’da yılın stoperi seçilen, Kim Min-Jae kararını değiştirdi. Adı uzun süredir Premier Lig ekiplerinden Manchester United ile anılan Güney Koreli stoper Kırmızı Şeytanlara transfer olmaktan vazgeçti.

BAYERN MÜNİH'E İKNA OLDU
Gazeteci Fabrizio Romano’nun aktardığına göre, Kim Min-Jae geçtiğimiz günlerde Bayern Münih temsilcileri ile bir görüşme gerçekleştirdi. Alman ekibinin projesini ve kendisine sunduğu şartları çok beğenen yıldız stoper, Bayern Münih’in yaptığı teklife ikna oldu. Bayern Münih Kim Min-jae’nin Napoli ile olan sözleşmesi gereği Temmuz ayında 45 milyon euro’luk serbest kalma bedelini ödemesi halinde deneyimli stoperi kadrosuna katabilir.

PERFORMANSI
Kim Min-jae bu sezon Napoli forması ile 45 maçta forma giymiş kaydettiği 2 gol ve 2 asist ile şampiyonluğun kazanılmasında büyük katkı sağlamıştı.

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