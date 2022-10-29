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Kim Min-Jae'den flaş Fenerbahçe itirafı: Bir saniye bile düşünmedim

Fenerbahçe'den Napoli'ye transfer olan Kim Min-Jae, İtalyan basınına konuştu

Haber Giriş: 29 Ekim 2022 Cumartesi - 12:38
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Kim Min-Jae'den transfer dönemiyle ilgili açıklama

Kim Min-Jae'den flaş Fenerbahçe itirafı: Bir saniye bile düşünmedim
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Fenerbahçe’den 18.5 milyon euro bonservis bedeliyle Napoli’ye transfer olan Kim Min-Jae, İtalyan basınına açıklamalarda bulundu. 

Kim Min-Jae'nin Napoli'nin teklifi geldiğinde Fenerbahçe'den ayrılmak istemediği iddia edilmişti. Ancak Güney Koreli futbolcu tam tersi bir açıklamada bulundu.

Kim Min-Jae şunları söyledi:

"Napoli'nin teklifi benim için büyük fırsattı. Teklif gelince bir saniye bile düşünmedim. Türkiye serüvenimin ardından buna hemen atladım. Yaz aylarında Napoli’nin teklifi bana ulaşanlar arasında en iyisiydi, bende hiç tereddüt etmedim.

Amacımız Napoli tarihini yeniden yazmak. Üst üste aldığımız 12 galibiyet doğru yolda olduğumuzun göstergesi. Şehir 30 yıldan fazladır şampiyonluğu bekliyor. Böyle oynamaya devam edersek sezon sonunda Scudetto’yu (İtalya Ligi’nde şampiyonluk unvanı) kazanacağımıza eminim.”

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