Cumhurbaşkanlığı ve 28. Dönem Milletvekili Seçimlerinde YKS tarafından Yurt İçi Seçmen kategorisinde merak edilen "Kimler oy kullanamaz?" sorusunun cevabı merak ediliyor. Peki, kimler oy kullanamaz? Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde kimler oy kullanamayacak?

SEÇİMLERDE KİMLER OY KULLANAMAZ?

Seçimlerin Temel Hükümleri Ve Seçmen Kütükleri Hakkında Kanun Resmi Gazete’de yayımlanmıştır. Buna göre seçimlerde oy kullanamayacaklar şöyle belirtilmiştir:

Madde 7 – Aşağıda yazılı olanlar oy kullanamazlar:

1. Silah altında bulunan erler, onbaşılar ve kıta çavuşları (Her ne sebeple olursa olsun, izinli bulunanlar da bu hükme tabidir),

2. Askeri öğrenciler.

3. (Ek: 10/6/1983-2839/44 md.; Değişik: 27/10/1995-4125/2 md.) Ceza infaz kurumlarında hükümlü olarak bulunanlar.

Seçmen olamıyanlar:

Madde 8 – Aşağıdaki kimseler seçmen olamazlar:

1. Kısıtlı olanlar,

2. Kamu hizmetinden yasaklı olanlar.