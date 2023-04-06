﻿Kimliğini kaybeden çıra gibi yanacak. Cezası zamlandı

Türkiye'de milyonlarca vatandaşı yakından ilgilendiren bir gelişmenin duyurusu yapıldı. Çipli kimlik kartına sahip vatandaşlara Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü tarafından uyarı yapıldı.

2023 yılı T.C kimlik kartı ücretleri açıklandı.

BAŞVURU NEDENİ VE ÜCRETLER

Kanuni bildirim süresi dışında doğum nedeniyle düzenlenen Türkiye Cumhuriyeti kimlik kartı: 83,00 TL

Değiştirme nedeniyle düzenlenen Türkiye Cumhuriyeti kimlik kartı: 83,00 TL

Nüfus Cüzdanı kayıp bedeli: 83,00 TL

Türkiye Cumhuriyeti kimlik kartı kayıp bedeli: 166 TL