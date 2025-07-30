Kimse bunu beklemiyordu! Fenerbahçe'nin sağına dünya yıldızı isim

Trendyol Süper Lig'de sezonun başlamasına kısa bir süre kala Fenerbahçe, transfer çalışmalarına devam ediyor. Temaslarını sıklaştıran sarı-lacivertliler, mevcut kadrosunda sağ bek pozisyonunda değişime gidiyor.

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Bright Osayi-Samuel ile yollarını ayıran, Mimovic'e de "Kendine takım bul!" mesajını ileten sarı-lacivertli yönetim, bu bölgeye üst düzey bir takviye yapmak için harekete geçti. Teknik direktör Jose Mourinho'nun verdiği rapor doğrultusunda sağ bek arayışlarını sürdüren Fenerbahçe, sol bekte Archie Brown gibi fizikli ve hızlı bir oyuncu tercih ederken, sağ bekte tam tersi bir profile yöneldi.

Mourinho, yönetime "Oyun kurabilen, teknik kapasitesi yüksek, oyun vizyonu üst düzey bir sağ bek istiyorum" diyerek taleplerini iletti.

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FENERBAHÇE'YE JOAO CANCELO ÖNERİSİ

Bu doğrultuda farklı isimleri değerlendiren yönetime, menajerler tarafından Al Hilal forması giyen Joao Cancelo önerildi. Kulübüyle 2027'ye kadar sözleşmesi bulunan deneyimli futbolcu, Avrupa'ya geri dönmek istediğini kulübüne iletti.

Senelik 15 milyon euro kazanan Cancelo'nun, Avrupa'ya dönüş için maaşında ciddi bir indirime gitmeye hazır olduğu öğrenildi.

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