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Hamile kadın kocasına verdiği izni açıkladı ülke birbirine girdi

33 yaşındaki Jess adlı kadın, hamile kalmasının ardından kocasının başka kadınlarla ilişkiye girmesine izin verdi. Ancak Jess'in "Bu durum daha sonra da devam edebilir" sözleri tartışmalara neden oldu. Genç kadına hemcinsleri büyük tepki gösterdi.

Haber Giriş: 19 Ekim 2022 Çarşamba - 15:05
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Kimse inanamadı. ABD'li hamile kadın kocasına verdiği izni açıkladı ülke birbirine girdi

Hamile kadın kocasına verdiği izni açıkladı ülke birbirine girdi
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Haberlercom'da yer alan bilgilere göre, TikTok'ta @CliquebaitTV adıyla yayın yapan 33 yaşındaki Jess ve 36 yaşındaki Stephen DeMarco'nun hikayeleri büyük tartışmalara neden oldu. Jess adlı kadın, hamile kalmasının ardından kocasının başka kadınlarla ilişkiye girmesine izin verdiğini açıkladı.

Genç kadın, "Bazı nedenlerden dolayı şu anda ilişkimizi açık tutuyoruz. Ben hamileyim ve kocamın bir kız arkadaşı var. Diğer kadınlar bunu neden yaptığımı anlayamıyor ve beni eleştiriyorlar" dedi.

Jess adlı kadın, sözlerinin devamında daha da ilginç ifadeler kullandı. Hamileliğinin ardından da kocasının başka kadınlarla ilişkiye girmesine izin verebileceğini dile getiren Jess, sözleri nedeniyle eleştirilerin odağı haline geldi.

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