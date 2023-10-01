Kimsenin acısına gülmeyeceksin çünkü...

Uzak Doğu yapımlarının tüm dünyayı etkisi altına alması, Amerikan yapımlarından sıkılan izleyici ilgisinin kolaylıkla Kore yapımlarına kaymasına sebep oldu. Gerek kurgusu gerekse konu ve ikonik karakterleriyle Kore yapımları şimdi de dijital platformları yavaş yavaş ele geçirmeye başladı. Artık yeni içerikleri izleme listemize ekleme zamanı geldi. Sizlere önereceğim Kore yapımlarından biri de The Glory dizisi.

Bu Kore yapımı gerilim, dram dizisi pek çok flashbacklere sahip savaşçı ruhlu bir kadının intikam yolculuğunu anlatıyor. Baş karakter Dong Eun’ın lise yıllarında maruz kaldığı şiddet ve istismar hikâyesi, toplum içinde sindirilmiş, paspas altına süpürülmüş zorbalık vakalarına bir gönderme niteliğinde.

Netflix’te yayınlanan The Glory lise yıllarında uğradığı zorbalıkların intikamını almak için yola çıkan Dong Eun’ın hikâyesini konu ediniyor.

Okullarda yaşanan zorbalık olaylarına ışık tutması açısından izlenebilecek bir yapım olduğunu düşünüyorum. Bence bu konu genellikle hafife alınmasına rağmen öğrencilerin ileriye dönük hayatlarını etkileyecek kötü bir durum. Öğrenciler çoğu zaman reşit olmamalarının altına saklanarak işledikleri suçlar göz ardı edilebiliyor. The Glory yapımı tam olarak da bu konuya parmak basıyor.

İki kısımdan oluşan The Glory, 16 bölüm sayısına sahip. İlk kısmı daha sakin ilerleyen dizi ikinci kısımda tansiyonu hiç olmadığı kadar yükseltiyor. Gizli odaların ifşa olduğu, itibar kaybı ve kana bulanan ellerin cirit attığı bir çıkmaza sürükleniyoruz. Dong Eun, vitesi hep sona takıyor.

Burada Dong Eun sadece Yeon Jin’den değil diğerlerinden de intikam alıyor. Bunu da bizzat kendi ellerini kirletmeden, birbirlerine düşürerek yapıyor. Öyle bir arkadaş grubu düşünün ki birbirlerine duydukları nefret işledikleri suçlarla iç içe geçmiş. Bir domino taşının beraberinde koca bir resmi yıkıp aslında ardındaki gerçek resmi göstermesi gibi. Taşı elinde tutan Dong Eun, birini diğerine vuruyor ve ikinci kısım entrikaların sonunda kanlı bir tabloya dönüşüyor.

Dong Eun, kurbanlarını oturdukları masadan kaldırmak yerine o masayı başlarına yıkar. Düzenlerini bozmakla kalmaz, huzurlarını ve hatta canlarını da alır. Bunu da hâlihazırda birbirlerine saldırmayı bekledikleri öfkelerini kullanarak yapar. Masa yanarken o çoktan yola çıkmıştır.

Hikâye biterken Dong Eun, ‘infazcım’ dediği Joo Yeo Jeong ile yeni bir yolculuğa çıkar. Bu sefer infazcı kendisi olacaktır. Yeo Jeong için alınacak yeni intikamlar vardır.

Genel anlamda baktığımda ise oyunculukları, yapım ve hikâyesi The Glory’i şans verilebilir bir dizi yapıyor.

İzlemeyi düşünenler Dong Eun’ın intikam yolculuğuna katılarak, zamanında onun acısına gülenlerin dudaklarını teker teker nasıl mühürlediğine şahit olabilirsiniz. Nihayetinde kimsenin acısına gülmeyeceksin çünkü senin de yolun uzun.