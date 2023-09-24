Din ve korku birleşirse!..

Herkese merhaba bu hafta yazımı sizlere Kuşadası’ndan yazıyorum. Üzerinde konuşacağımız yapım ise “Tin ve Tina” .

Netflix’in yabancı orijinal yapımları arasında yer alan Tin ve Tina, İspanya yapımı psikolojik korku-gerilim filmidir. Hem yazan hem de yönetmen koltuğunda Rubin Stein’in oturduğu Tin ve Tina’da Milena Smit, Jaime Lorente, Carlos González Morollón ve Anastasia Russo rolleri paylaşıyor.

Öncelikle afişlerinin dikkatimi çektiği filmi izleme fırsatı buldum. Yaklaşık 2 saat süren filmde Adolfo ve Lola adında bir çift bebeklerinin düştüğü haberiyle sarsılır. Dahası doktorlar bir daha evlat sahibi olmalarının imkânsız olduğunu söyler. Bu süreci zor atlatan Lola ve Adolfo manastırdan evlat edinmeye karar verir. Tin ve Tina adında ikiz yetimler hayatlarına bu noktada girer. Başlangıçta her şey yolunda gibi görünse de Tin ve Tina’nın dini saplantıları aileyi uçuruma sürükleyecektir.

Adolfo ne kadar kolay biri gibi görünse Lola’nın bir o kadar zor bir karakter olduğunu düşünüyorum. Her ne kadar ikizler konusunda haklı olsa da kendi istediği düzenin olmayışı onu hasta ediyor. Çocukların hayatı takıntı derecesinde din üzerine kurulu olsa dahi onlar o yaşına kadar sadece dini öğretiler üzerine yaşamışlar. Çok küçükler ve alenen beyinleri yıkandığı aşikâr. Lola buna kafayı takmak yerine anlayabilirdi. Dediğim gibi geldikleri yer zaten manastır elbette böyle olabilirler. Ayrıca Tanrının varlığı konusunda da çocuklarla münakaşaya giriyordu. Peki, Tanrının varlığı sorgulanabilir mi?

Lola’nın sorguladığı bir diğer konu ise çocukların masumiyetiydi. Köpekleri Kuki’nin kalbini yarıp kötülükten arındırmak için ölümüne sebep olmaları, Lola’yı yatağa bağlayıp hamile olmasına rağmen karnından iğneyle beslemeye çalışmaları, Tanrıyı görebilmesi için kafasına bez geçirip boğmaları, okuldaki bir çocuğu kayalıklardan atıp öldürmeleri, bebeği vaftiz etmek için kundaktan alıp havuzda boğmaları ve pek çoğunda Lola onların masum olmadığına inandı. Onlar dini, sapkınlıklarına alet eden tuhaf varlıklardı. Lola büyük yangından sağ kurtulduktan sonra dahi baş rahibeye karşı bir kez daha Tin ve Tina’nın masumiyetini sorguladı. Yazımı okuyan okuyucularımdan filmi izleyen varsa sizlere de sormuş olayım, sizce Tin ve Tina masum muydu?

Filmi izlerken sonunda kadının onlara teslim olacağını biliyordum. Çünkü din ve korku birleşirse din her zaman üstün gelir. Lola da mutlak bir sonu yaşayarak sonunda haçlı tespihi boynuna taktı ve çocuklara boyun eğdi.

Bu hafta sizlere tavsiye edebileceğim yapım Tin ve Tina’ydı. İzleyeceklere şimdiden iyi seyirler diliyorum. Gelecek hafta görüşmek üzere hoşça kalın.