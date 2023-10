Son teknoloji bir robot insanlığın refahı için yeterli mi?

Herkese merhaba bu hafta konusu itibarıyla dikkatimi çeken Better Than Us yapımı hakkındaki fikirlerimi sizlerle paylaşmak istiyorum. Fragmanı ve konusu oldukça ilgi çekici olsa da dizinin bende bıraktığı izlenim baştaki kadar iyi olmadı. Gelin önce bir konusuna bakalım sonra da dizi hakkında konuşalım…

Netflix’te yayınlanan Better Than Us, 2018 yılında çekimleri tamamlanan Rus yapımı bir bilim kurgu dizisidir. 16 bölümden oluşan Better Than Us’ın başrollerinde Paulina Andreyeva, Kirill Käro, Olga Lomonosova, Aleksandr Ustyugov, Eldar Kalimulin, Irina Tarannik gibi isimler yer alıyor. Andrey Dzhunkovskiy’nin yönetmen koltuğunda oturduğu dizinin senaristliğini ise Alexander Dagan ve Alexandr Kessel üstlenmiş.

Better Than Us başta 8 bölümden oluşan 2 sezon olarak planlansa da 2016 yılında başlanan çekimler dizinin 2018 yılında tek sezon olarak yayınlanmasıyla son bulmuş. 2021 yılında ikinci sezon çekimlerinin başlanacağı konuşulan dizinin yeni sezonuna dair henüz net bir bilgi yok.

Better Than Us’ın konusuna gelecek olursak 2029’da geçen hikâyede insan görünümlü robotlar yaşamın her alanını domine ederek sosyal ve özel hayatta insanlar kadar toplumda bir ağırlık oluşturmuştur. Bu robotlardan olan Arisa, Çin’den Rusya’da bulunan CRONOS isimli şirkete gizlice ithal edilir ve şirkette kontrolleri sırasında onu zorla seks robotu olarak kullanmak isteyen bir görevliyi öldürür. CRONOS’tan kaçan Arisa bize Isaac Asimov'un ‘üç robot yasası’na uymadığını gösterir. Şirketten kaçtığı sırada Sonia isimli bir küçük kızla karşılaşır ve onu birinci derece kullanıcısı yapar. Arisa artık Sonia’nın yanından ayrılmayacaktır. Fakat Arisa’yı CRONOS aramaktadır ve robot karşıtı gruplarla ortalık iyice karışır.

Robot Arisa’nın hikâyesi ise Çin’in tek çocuk politikasından doğar. Çinli mühendis tarafından geliştirilen Arisa bir erkeğe eş ve anne olmaya, aile kurumunu korumaya programlanmıştır. Robotun yaratıcısının ölmesiyle Arisa, Rus şirket CRONOS’a satılır.

CRONOS Arisa’yı bulmasıyla Sonia’nın ailesi Safronov’lar için işler iyice karışacaktır. CRONOS onu devlet ihalesi için kullanmak isterken ‘Likidatörler’ adlı anti-droid militan grup için robot karşıtı eylemlerine Safranov ailesinin diğer oğlu Egor’u da alet eder.

Better Than Us’ın hikâyesine ilişkin detayları verdiğime göre dizinin gidişatı hakkında yorum yapabilirim. Diziyi bitirmedim fakat gidişat olarak heyecanlı ve aksiyonlu bir yapım olduğunu söyleyemeyeceğim. Hikaye başta fikir olarak çekici gelse de Arisa’nın aileyle aksiyona girmeden fazla vakit kaybettiğini düşünüyorum. Diziye olan ilgi başta yüksek olsa da bölümlerin durağan geçişi hikâyeye olan ilginin düşmesine neden oluyor. Tabi Better Than Us’ı sonuna kadar izleyeceğim fakat hikâyenin gittikçe beni sıktığını söylemeden geçemeyeceğim.

Better Than Us hakkında çok daha ayrıntılı yorumu dizinin bitimine saklıyorum. Benim için biraz sıkıcı devam etse de Better Than Us’a şans verilebilir. Haftaya görüşmek üzere hoşça kalın.