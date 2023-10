Epik bir aile trajedisi

“Ruhunu şeytana satan. Hepsi peri masalı. Gerçek dünya Darwinci: hayatta kalma, kargaşa, güçlü olma.” Madeline Usher bu sözleri gizemli bir yabancının önünde sarf ederken birazdan bir bombanın üstüne oturacağından habersizdir. Roderick ve Madeline Usher faturayı gelecek nesillerin ödeyeceği bir anlaşma yapar. Bundan yıllar sonra ise Usher hanedanlığı lüks hayatlarını yaşadığı sırada bir suç soruşturması patlak verir. Soruşturma ailenin içinde muhbir ayak seslerine neden olur. Bu muhbiri bulana ise büyük bir ödül vardır.

Usher Evi’nin Çöküşü yani orijinal adıyla “The Fall of the House of Usher” Amerikalı yazar Edgar Allan Poe’nun 1839'da Burton's Gentleman's Magazine'de yayınlanan kısa öyküsüdür. Gotik kurguyla harmanlanan hikayenin dizi versiyonuna göz attığımızda ise bolca cinayet ve kan görüyoruz.

Mike Flanagan, Edgar Allan Poe’nun kaleme aldığı bu hikâyeyi alarak Netflix için uyarladı. 8 bölümlük bu mini dizide ise başta Roderick Usher'ı canlandıran Bruce Greenwood, Mary McDonnell, Carla Gugino, Willa Fitzgerald, Kate Siegel, Henry Thomas, Zach Gilford, Carl Lumbly, Samantha Sloyan, T'Niah Miller, Rahul Kohli, Michael Trucco, Annabeth Gish, Robert Longstreet ve Katie Parker gibi isimler yer alıyor.

Netflix’te yeni yayınlanan dizinin genel konusuna baktığımızda ise iyi bir hayat yaşama hırsıyla inşa ettikleri aile hanedanlığı, mirasçılarının tuhaf şekilde birer birer ölmesiyle sarsılmaya başlar.

Yıl 1980’dir: Madeline ve Roderick Usher insanları hırslarına kurban ederek şeytanla bir anlaşma yapar. Amaç aile servetlerini sağlama almaktır. Uzun yıllar yaşayacak Usher hanedanlığı, vakti geldiğinde onlarla birlikte son bulacaktır. Ama o güne kadar “Fortunato Pharmaceuticals” şirketinde oturacak, onlarca yıl içinde mültimilyon dolarlık bir şirkete dönüştürerek para içinde kolay bir hayat yaşayacaklardır. Vakit geldiğinde ise aile tam bir vahşet yaşar.

Ölümler ilk ailenin en küçük üyelerinden olan Perry ile başlar. Gerçekleştirdiği seks partisini asit yağmuruyla süsleyen Perry eriyerek can verir. Ölümler sırasıyla devam ederken Madeline ve Roderick gizemli yabancının uzun yıllardır dünyanın en zengin insanlarının yanında yer aldığını fark eder. Artık beklenen sona yaklaşılmaktadır.

Madeline yalnız bir yaşam sürerken Roderick’in altı çocuğu bir de torunu vardır. Perry ile başlayan ölümler sırasıyla cinayet şeklinde gerçekleşir. Buradan sonrasını ise izlemek isteyen okuyucularıma bırakıyorum. Netflix’in orijinal içeriği olan Usher Evi’nin Çöküşü sosyal medya platformlarında da genel olarak beğenildiği kanısında. Oyunculuklar, çekim ve hikâyesiyle beğendiğim bir yapım oldu. Ayrıca edebiyat eserlerinin günümüze uyarlanmasını ve daha çok insanın duymasını da destekliyorum.

Usher Evi’nin Çöküşü’nde ise Fortunato şirketiyle bir ilaç hanedanlığı olarak lanse edilen Usher ailesinin tek bir üyesi bile kalmayarak sırasıyla korkunç şekilde ölüşü tam bir vahşet. Birini öldürerek kanla başlattıkları hanedanlık yine kendilerinin can verdiği, kanla bittiği acı bir hikâyeye dönüşüyor.