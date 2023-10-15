Başlı başına bir mutfak: Kimchi

Herkese merhaba bu hafta sizlerle daha önce bahsettiğim yemek ve seyahat yapımlarından olan Kore Mutfak Kültürünce Kimchi programından bahsedeceğim. Genel olarak Kore yapımlarıyla ilgilendiğimi az çok biliyorsunuz. Dizilerin ve pop kültürünün yanı sıra Kore mutfağı kendine özgü yemek ve soslarıyla sizi kültürel bir şölene davet ediyor.

Kore Mutfak Kültürünce Kimchi 2 bölümden oluşan 2023 yapımı bir gastronomi programı. Netflix’te yayımlanan programda alanında ünlü üç kişiyle Kore’nin pek çok yerinde antik çağlardan günümüze Kimchi’nin tarihsel mutfak yolculuğunu araştırıyor. Uğradığı duraklarda Kimchi’nin tarihini dinlerken yemeklerle buluşmasına da tanık oluyoruz.

Baharatlı, tuzlu, keskin ama ferahlatıcı olarak anlatılan Kimchi çeşitli baharatlarla tatlandırılmış bir Çin lahanasıdır. Çeşitli baharat ve sebzelerle yapılan Kimchi daha çok yemeklerin yanında garnitür olarak servis edilse de ana yemek olarak da tüketilmektedir. Bu arada Kimchi’nin lahanadan yapıldığını bilsek de Kore’nin farklı noktalarında salatalıktan Japon sarmaşığına Kimchi yöresel forma oturtularak değişik çeşitleri yapılıyor. Bu belgeselde aynı zamanda Kimchi’nin yöresel yolculuğuna tanık oluyoruz.

Programa eşlik eden karikatürist Huh Young-Man karikatürist, şarkıcı Mimi ve oyuncu Ru Su- Yeong tavsiye edilen durak noktalarında Kimchi’yi tadarken bu işin mutfağına girmekle kalmayarak tarihini de öğreniyor. Kore’nin kimliği olarak nitelendirilen bu yemeğin kökeni Kore tarihinde çok eskilere dayanıyor. Tarihsel konuşmaların geçtiği programda Korelilerin Üç Krallık Dönemi’nden beri Kimchi yedikleri anlatılıyor. Bu kanı eski eserlerde fermente edilmiş yiyecek ve deniz ürünlerine dayandırılıyor. Yazılı kaynaklarda ise Kimchi adı çok daha sonra geçmeye başlamış. Kimchi’ye dair en eski kayıt Goryeo Hanedanlığında mevcut. Lee Kyu-bo’nun Gapo Yoongyeong adlı şiirinde Kimchi’ye dair tasvirler yer almış. Kral Sejong’un Hakiki Kayıtları’ndaki salamura hıyarlar deniz ürünleri içerikli ilk Kimchi hakkındaki ilk kayıt olduğu da söylenmektedir.

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Daha önce Lezzetlerin Kökeni belgeselinde de Uzak Doğu mutfağına dair ayrıntılı bilgilerin sunulduğu dolu bir yemek programı izlemiştim. Kore Mutfak Kültürünce Kimchi programında da hem Kore’nin farklı noktalarına seyahat edecek hem de Kimchi’nin tarihsel ve yöresel yolculuğuna eşlik ederek görsel bir şölene tanık olacaksınız. Kimchi’den sonra Kore Mutfak Kültüründe Çorbalar, Kore Mutfak Kültüründe Pirinç başlıklı diğer belgeselleri de izleyebilirsiniz.

Hem öğrendiğim hem de yakından ilgili olduğum Kore kültürüne dair bilgilerin yer aldığı Kore Kültüründe Kimchi programının izlenmesi keyifli olduğunu düşünüyorum. İzleyecek olanlar için şimdiden iyi seyirler dilerim, umarım sizle seversiniz. Gelecek hafta görüşmek üzere, hoşça kalın.