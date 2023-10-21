Kimsenin beklemediği karar Resmi Gazete'de duyuruldu. 1 Kasım'dan itibaren başlıyor

Adalet Bakanlığı, 7445 sayılı İcra ve İflas Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun kapsamında düzenleme yaptı.

KAYNAK: Haber Merkezi
Kimsenin beklemediği karar Resmi Gazete'de duyuruldu. 1 Kasım'dan itibaren başlıyor

Adalet Bakanlığı, 7445 sayılı İcra ve İflas Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun kapsamında yapılan düzenlemeye göre, yedieminlerdeki hacizli malların tasfiyesinin 1 Kasım'dan itibaren başlayacağını duyurdu. Yapılan açıklamada, bu yasal düzenleme ile tüm hak sahiplerinin menfaatlerinin ve kamu yararının gözetildiği vurgulandı.

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Uzun süre yedieminlerde bekleyen hacizli malların tasfiyesinin hızlandırıldığı belirtilen açıklamada, bu düzenleme sayesinde mülkiyet sahiplerinin haklarının korunduğu kaydedildi. Ayrıca, muhafaza tedbirine konu olan hacizlerin kalkması durumunda, borçlu tarafından malın teslim alınmasının öncelikli olduğu belirtildi.

Eğer mülkiyet sahibi borçlu, malı teslim almazsa rehin hakkı sahibine imkan tanındığı ve rehin hakkından doğan hakların kullanılmasının teşvik edildiği ifade edilen açıklamada, elektronik satış hükümlerinin uygulanmasının öngörüldüğü durumlar da aktarıldı.

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Bu kapsamda, elektronik satışlara rağmen alıcı bulunamamış olan sicile kayıtlı mallar ile diğer malların, kamu yararı gözetilerek belirlenen bedel karşılığında yedieminlere ve MKE A.Ş'ye devredileceği belirtildi. Satış ve mülkiyet devri durumunda elde edilen bedelin hak sahiplerine ödeneceği de açıklamanın detayları arasında yer aldı. Adalet Bakanlığı'nın bu önemli düzenlemesi 1 Kasım 2023 itibarıyla yürürlüğe girecek. Bu tarihten itibaren yedieminlerde bekleyen hacizli malların çözüme kavuşturulması planlanıyor.

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