Kıpkırmızı bir Beşiktaş. Augsburg ders olsun. Gürel Yurttaş yazdı

Gürel Yurttaş- Yeniçağ

Adı üstünde; hazırlık maçı.

Teknik adamların futbolcularının maç durumlarını görmeleri için fırsat bunlar.

Onun için sonuca pek takılmam.

Ama futbola takılırım.

Beşiktaş Almanya'daki ilk hazırlık maçında Ausburg önüne çıktı. Bundesliga'nın sıradan takımlarından birinin karşısına.

Kıpkırmızı formalarıyla 'siyah beyazlı takım' mücadele etti.

Belki de kırmızı Beşiktaş'ı görmeyi sevmediğim için olacak; pek Beşiktaş gibi gelmedi bu takım bana.

Gerçi Emrecan Bulut dışında yeni transferi de olmadığı için aynı tas aynı hamam gördüm sanki sahada.

Teknik direktör Şenol Güneş'in söyleye söyleye dilinde tüy bitti. En son basın toplantısında söyledi. En az 3 mevkiye futbolcu istediğini açık açık ifade etti.

Daha ne desin adam!

Ama dedim ya; aynı tas aynı hamam!

Çapsız bir futbol direktörüne (!) transfer yapma yetkisi vermişler yine; gezinip duruyor orta yerde.

Ortada fol yok, yumurta yok!

Her gün bir haber uçuruluyor medyaya. Şu geliyor, bu geliyor diye. Ne gelen var, ne giden.

Yahu arkadaş lig başladıktan sonra adam alsan ne olur? Gelecek olan futbolcu yolda görse tanımayacağı adamlarla maça çıkacak da ağzıyla kuş mu tutacak? Uyum dönemi geçene kadar atı alan Üsküdar'ı aşacak!

Hep yapıyor bunu Beşiktaş. Geç kalıyor transferde.

Nasıl oluyor da önceden harekete geçip planını yapmıyor; anlayamıyorum.

Gidip Halil Dervişoğlu gibi ne olduğu belirsiz, son yıllarda hiçbir katkısı olmayan bir adamı getiriyor İstanbul'a uçak biletini vererek; onu bile kaptırıyor bir başka rakibine.

Yazık!

Maça gelirsek. Ne diyeyim ki.

Şenol hoca;Ersin, Rosier, Necip, Emrecan Uzunhan, Montero, Berkay, Demir Ege, Gedson, Ghezzal, Emrecan Bulut, Muleka onbirini sürdü sahaya.

Bol bol değişiklik yaptı ikinci yarıda da.

Gönderilmesi planlanan Muleka ile öne geçti. Galibiyeti de koruyamadı.

1-1 bitti maç.

Ama yine söyleyeyim; sonuca takılmıyorum da. Bu takımdan da umutlu olduğum söylenemez şampiyonluk yarışında.

Takımın başında Şenol Güneş olsa da...

Yapın şu adamın dediklerini ne olur!

Yoksa sonuç yine hüsran olur.