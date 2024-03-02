Kira almaya geldi acı gerçek ortaya çıktı. Kahreden olay

Kaynak: İHA
Kira almaya geldi acı gerçek ortaya çıktı. Kahreden olay
Sakarya'nın Karasu ilçesinde kirayı almaya gelen ev sahibi 66 yaşındaki kiracısını evinde ölü halde buldu. Yaşlı adamın cenazesi Karasu Devlet Hastanesi morguna gönderildi.

Karasu ilçesi Yalı Mahallesi Sahil Caddesi üzerinde meydan gelen olayda edinilen bilgilere göre evin kirasını almak için kapıyı çalan ev sahibi 66 yaşındaki Sami Atlı'ya ulaşamadı.

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ADAMIN CANSIZ BEDENİNE ULAŞILDI!

Ev sahibinin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin kapıyı açmasıyla içeriye giren sağlık ekipleri Sami Atlı'nın cansız bedeniyle karşılaştı. Olay yerinde yapılan ilk incelemelerden sonra 66 yaşındaki talihsiz adamın hayatını kaybettiği tespit edildi.

İlk incelemeden sonra yaklaşık 10 gün önce öldüğü anlaşılan Sami Atlı'nın cansız bedeni Karasu Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Polis olay ile ilgili inceleme başlattı.

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