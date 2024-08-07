Kira artış sisteminde yeni dönem. Ev sahibi ve kiracıları yakından ilgilendiriyor

Konut kira artışlarında iki yıldır uygulanan yüzde 25 zam sınırı, 1 Temmuz itibarıyla sona erdi. Artık konut kira bedelleri, 12 aylık Tüketici Fiyat Endeksi’ne (TÜFE) göre belirlenecek. Bu kapsamda, Ağustos ayında yenilenecek kira kontratları için artış oranı yüzde 65,93 olacak. Ancak, kira zam oranı taraflar arasında anlaşarak daha düşük de belirlenebilir.

ÜFE'DEN TÜFE'YE GEÇİŞ

2019 yılına kadar kira artış oranları Üretici Fiyat Endeksi’ne (ÜFE) göre belirleniyordu. Üretici fiyatlarının tüketici fiyatlarının üzerine çıkmasıyla kiracıları korumak amacıyla bu kural değiştirilerek 12 aylık TÜFE uygulamasına geçildi. Ancak, son bir yıldır durum tersine döndü ve tüketici fiyatları üretici fiyatlarının üzerine çıktı.

YILLIK FARKLAR

Yüzde 25 sınırının ardından eski sisteme dönülseydi, Ağustos ayında kira zam oranı yüzde 65,93 yerine yüzde 41,37 olacaktı. Bu durumda, geçen yıl 10 bin TL olan kira bedeli 16.593 TL yerine 14.137 TL olacaktı. Aylık kira farkı 2.456 TL, yıllık fark ise 29.472 TL olacaktı.

BÖLGESEL KİRA ÖNERİSİ

Yüksek kira artışlarına çözüm olarak emlak sektörü temsilcilerinden bölgesel kira uygulaması önerisi geldi. Uzmanlar, her semte özel taban ve tavan fiyat uygulaması talep ediyorlar. Bölgesel kira artış önerisine göre, her ilçenin kendi enflasyonu hesaplanarak taban ve tavan fiyatlar belirlenecek. Bu uygulama, bazı Avrupa ülkelerinde kullanılıyor ve Türkiye’de de benzer bir düzenlemenin gelmesini isteyenler olduğu kadar istemeyenler de mevcut.