Mehmet Şimşek masaya yumruğunu vurdu: Artık sizi görmek istemiyorum

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Mehmet Şimşek masaya yumruğunu vurdu: Artık sizi görmek istemiyorum

Bakan Mehmet Şimşek, katıldığı son televizyon programında çarpıcı açıklamalar yaptı.

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, iktidara yakınlığıyla bilinen A Haber’de ekonomideki son gelişmeleri değerlendirdi.

Şimşek, her sektörde mali denetimlerin artacağını ve kayıt dışılıkla mücadele edeceklerini belirtti.

Vergi oranlarını artırmak yerine kayıt dışılıkla mücadeleye odaklanacaklarını vurgulayan Şimşek, yüksek kazanç elde eden ve kayıt dışı faaliyet gösterenlerden vergi alacaklarını söyledi.

EYT’nin maliyetini kayıt dışılıkla mücadele ederek telafi etmeyi planladıklarını kaydeden Şimşek, ayrıca, denetimlerde yapay zeka kullanımına ağırlık vereceklerini ve tüm sektörlerde denetimlerin artacağını belirtti.

“GÖRMEK, KARŞILAŞMAK İSTEMİYORUM”

“Çok kazanandan ve kayıt dışı olandan biz vergi almak için ne gerekiyorsa yapacağız. Hem kazanıyor hem kayıt dışı” diyen Şimşek, “O kesimleri buradan uyarıyorum, sürekli sahada olacağız. Arkadaşlara söyledim, üst düzey yöneticilerimiz dahil. Artık sizi Maliye Bakanlığı kampüsünde görmek istemiyorum, karşılaşmak istemiyorum sizinle. Sürekli sahadaki ekiplerin başında siz de sahada olacaksınız. Hedef vergide adalet ve etkinlik, kayıt dışılık en büyük adaletsizliktir” ifadelerini kullandı.

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