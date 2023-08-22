Kira fiyatlarını değerlendiren AKP’li kadın. CHP’liler bunu hak ediyor onlar yüzünden artıyor

Tele1'in haberine göre, Başka Açıdan isimli Youtube kanalındaki sokak röportajında bir kadının söyledikleri sosyal medyada gündem oldu.

Yüksek kiralar için ne düşünüyorsunuz sorusuna AKP'li kadın "İyi düşünüyorum. Çünkü CHP'liler bunu hak ediyor. Sevmiyoruz onları. Biz kovuyoruz hala orada oturuyor. Daha neyi bekliyor. Kovuyoruz gitmiyor. Daha sen orada niye oturuyorsun. Çok arsız çok terbiyesiz o CHP'liler" dedi.

Ev kiralarıyla CHP'lilerin ne alakası var diyen muhabire aynı AKP'li kadın "Çok alakası var. Onların yüzünden biz böyle bir duruma düştük. AKP'yi çok üzdüler. Bizi çok üzdüler onlar hak ediyor. ben memnunum" diyerek kendi konuşmasını alkışlayarak yoluna gitti.