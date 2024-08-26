Kiracının intikamı acı oldu. Ev küle döndü

Kaynak: ANKA
Kiracının intikamı acı oldu. Ev küle döndü

Iğdır’da bir kiracı anlaşmazlık yaşadığı ev sahibine kızıp evi yaktı. Olay sonrası kiracı yakalanarak gözaltına alındı.

Iğdır’da 5 katlı bir apartmanın 4’üncü katında çıkan yangın mahalleliye korku dolu anlar yaşattı.

Aybeniz adlı kadının, mülk sahibi ile anlaşmazlık yaşaması sonucu evi ateşe verdiği iddia edildi. Kiracı, gözaltına alındı.

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Cumhuriyet Mahallesi Basın Sokak'taki 5 katlı bir apartmanın 4’üncü katındaki dairede dün gece 21.30 civarında bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Alevleri görenlerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri gönderildi.

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Evin pencerelerinden çıkan alevler binadaki diğer evlere sıçramadan olay yerine gelen itfaiye ekipleri tarafından kontrol altına alındı.

Alevlerin söndürülmesinin ardından eve giren itfaiye ekipleri, inceleme yaptı. Kullanılmaz hale gelen ve eşyaların büyük bölümünün yandığı tespit edildi. Evde kiracı olarak oturan Aybeniz adlı kadın, evi ateşe verdiği iddiasıyla gözaltına alındı.

Kiracının, mülk sahibi ile yaşadığı anlaşmazlık nedeniyle evi ateşe verdiği iddia edildi. Yangınla ilgili soruşturma sürüyor.

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