Kirasına zam yapılan kadın yapay zeka kullanarak ev sahibini korkuttu

New York'ta yaşayan bir kadın, ev sahibinin haksız kira artışı yaptığını belirterek yapay zeka yöntemiyle en sahibini bu talebinden geri döndürdü.

Kirasına zam yapılan kadın yapay zeka kullanarak ev sahibini korkuttu

New Yorklu Svetlana isimli bir kadın, yapay zeka destekli sohbet robotu olan ChatGPT'yi kullanarak ev sahibine sert bir mektup yazdı ve kira zammını kabul etmeden önce binasındaki aletleri tamir etmeye zorladığını ifade etti.

Svetlana'nın ev sahibiyle etkileşimi, kirasını 1.389 dolardan 1.395 dolara yükselten yüzde 0,4'lük bir kira artış bildirimi almasının sonrasında başladı. Binadaki beyaz eşyaların iki yıldır çalışmaması nedeniyle kira indirimi talebinde bulunmasından sadece birkaç gün sonra geldi.

YAPAY ZEKÂYLA AVUKAT JARGONU KULLANDI. EV SAHİBİNİ KORKUTTU

Svetlana, argümanını etkili bir şekilde iletemeyeceğini düşündü ancak yine de bir konut avukatı gibi davranması ve kira artışına itiraz eden bir e-posta taslağı hazırlaması için ChatGPT'nin yardımını aldı. Svetlana'nın çabası başarılı oldu ve ev sahibi aynı ay içinde her iki cihazı da tamir etti.

Svetlana son iki buçuk yıl boyunca ev sahibine bozuk makinelerle ilgili birçok şikâyette bulunmuş ancak hiçbir zaman yanıt alamamıştı.

YAPAY ZEKA E POSTAYA YASA MADDESİ DE KOYDU

Chat GPT e-postaya, New York kira sabitleme yasasına atıfta bulunan bir satırda ekledi.

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