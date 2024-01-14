Kiraya 5 kat zam yapmak isteyen ev sahibinden kiracıya dayak ve tehdit. 'Vurdum mu gebertirim' dedi

Ev sahibi ve kiracı arasındaki anlaşmazlıkların fiziki şiddete dönüştüğü olayların son adresi İstanbul'un Sarıyer ilçesi oldu. Rumeli Hisarı'nda geçtiğimiz günlerde yaşanan olayda, üniversite öğrencisi Onur Yavuzyılmaz , 2 arkadaşıyla, pandemi döneminde Şuayip ve Sevgi E. çiftiyle anlaşarak evlerini 2 bin 500 lira karşılığında kiraladı. Bir sonra ise ev sahibi ile anlaşarak kirayı 3 bin 500 TL’ye çıkardılar.

TAHLİYE KARARI ÜST MAHKEMEYE TAŞINDI

Geçtiğimiz sene ev sahibi çift, gençlerin kirasını 5 kat artırmak istedi. Gençlerin teklifi kabul etmemesi üzerine ev sahibi ile aralarında anlaşmazlık başladı. Bu süreçte, iddiaya göre ev sahibi çift, gençlere tehdit ve hakaretlerde bulundu. Olayın yargıya taşınmasıyla mahkeme öğrenci gençlere tahliye kararı verdi. Ancak gençler bir üst mahkemeye başvurarak sonucun çıkmasını beklemeye başladı.

'VURDUM MU GEBERTİRİM'

Geçtiğimiz günlerde gençlerden Onur Yavuzyılmaz, köpeğini gezdirdiği esnada ev sahibi kadın Sevgi E., ile karşı karşıya geldi. Elindeki sopayla gencin üzerine yürüyen kadın, "Evimden çıkacaksın", "Vurdum mu gebertirim" diye bağırdı. Kameraya yansıyan saldırı anında kadının gence vurduğu, gencin küfür etmesi üzerine kadın daha da sinirlenerek gence vurmaya devam ettiği görüldü.

GENÇLERDEN 'TEHDİT' İDDİASI

Olayın ardından gençler emniyete giderek kadın hakkında şikayetçi oldu. Evlerine dönen gençleri gece saatlerinde iddiaya göre bir grup sokaktan bağırarak tehdit etti. Bu olay sonrasında da emniyete giderek şikayetçi olan gençlerin, koruma talebinde bulunduğu, korktukları için evlerine gidemedikleri ve arkadaşlarına kaldıkları öğrenildi.