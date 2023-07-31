Kiraz’ın faydaları neler? Kiraz neye iyi gelir?

Yazın sevilen meyvelerinden kiraz C vitamini ve antioksidan kaynağı olup sağlığa pek faydası olduğu da bilinmektedir. Kiraz’ın yanı sıra kiraz sapı da sağlığa faydalıdır. Peki, Kiraz’ın faydaları neler? Kiraz neye iyi gelir?

Kiraz’ın faydaları neler? Kiraz neye iyi gelir?

Haziran ve Temmuz aylarının sevilen meyvesi kiraz besin değeri yüksek bir meyvedir. Kiraz kan şekeri ve kan basıncını düşürerek sağlıklı kilo vermeye yardımcı olur. Peki, Kiraz’ın faydaları neler? Kiraz neye iyi gelir?

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KİRAZ’IN FAYDALARI NELER?

- Kirazdaki potasyum oranı zengin olduğu için kirazın idrarı söktürme özelliği vardır.

- Lifli meyvelerden olan kiraz bu sayede bağırsak sistemini düzenler ve rahatlatır.

- Hücrelerin yenilenmesine ve onarılmasına yardım eden kiraz hücre bozulmasına neden olan kanser gibi hastalıklara karşı da bedeni korur.

- Kiraz doğal antioksidandır.

- Diyabet rahatsızlığına iyi gelen kirazı kararında tüketmek gerekir.

- Kirazın karbonhidrat oranı zengin olduğu için tok tutar.

- Kiraz bakır ihtiva ettiği için hastalıkları iyileştirmeye yardımcı olur.

- Kirazın içeriğinde yüksek miktarda A ve C vitamini bulunur.

KİRAZ KABIZLIĞA İYİ GELİR Mİ?

Bağırsak sistemini hızlandıran kiraz kabızlığa iyi gelir ve önler.

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