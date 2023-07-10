Kireçlenmeye iyi gelen bitkisel tedaviler ortaya çıktı. Ağrılarınız sona erecek

İnsanların gerek hasta olmadan önce gerekse sağlık sorunlarına çözümler için doğal besinlere yönelme süreci devam ediyor. Kireçlenme ise insanların korkulu rüyası olmayı sürdürüyor.

Peki, kireçlenmeyle ilgili bitkisel tedaviler nelerdir? İşte detaylar…

ELMA SİRKESİNİN KİREÇLENMEYE ETKİSİ

Anti-iltihap ve alkalin yapıcı özellikler gösterdiği için elma sirkesinin kireçlenmeye etkisi oldukça fazladır. Uzmanlar kireçlenmeyi azaltmak için elma sirkesi kürü önermektedir. Elma sirkesini kireçlenme tedavisinde iki şekilde kullanabilirsiniz.

Bir çay kaşığı organik elma sirkesi ile yine bir çay kaşığı balı ılık suyun içine ekleyin ve karıştırın. Bu karışımı yemeklerden önce günde iki defa için.

Bir çorba kaşığı organik elma sirkesi ile taze sıkım zeytinyağını karıştırarak bu karışımı kireçlenme ağrılarının olduğu yere masaj yaparak sürün. Bu işlemi günde iki defa gerçekleştirin.

ZENCEFİLİN KİREÇLENME TEDAVİSİNDE KULLANIMI

Tıpkı elma sirkesi gibi zencefil de antioksidan ve anti-iltihap özelliklere sahip olduğundan iltihap, ağrı ve şişkinliklerin azalmasına yardımcı olur. Zencefil özellikle dizlerdeki kireçlenme üzerinde etkilidir.

Günde 2 ya da 3 bardak zencefil çayı içebilir ya da kuru zenzefili çiğneyebilirisniz.

ZERDEÇALIN KİREÇLENME TEDAVİSİNDE KULLANIMI

İçerdiği kurkuminden dolayı zerdeçal andi-iltihap ve antioksidan özellikler gösterir. Kireçlenmenin azalmasına yardımcı olan zerdeçalı kür yaparak tüketebilirsiniz. Bir çay kaşığı zerdeçal tozunu bir su bardağı sütün içine ekledikten sonra kaynatın. Karışımın daha lezzetli olması için içine bal ekleyin ve bu karışımı günde iki kere mutlaka için. Doktora sorduktan sonra zerdeçal kullanım dozunu artırarak 300 miligram olarak da günde üç defa tüketebilirsiniz. Eğer yiyeceklerinize zerdeçalı toz halinde eklemeyi seviyorsanız bu yöntem de çok etkilidir.

YEŞİL ÇAY VE KİREÇLENME TEDAVİSİ

Kemik yoğunluğunu artıran ve kireçlenme septomlarını kontrol eden yeşil çay, kireçlenmeye karşı koruyucu ve oldukça faydalıdır. Anti-iltihap ve antioksidan özellikleri sayesinde kemik sağlığına etkisi büyüktür.

YEŞİL ÇAYI KİREÇLENME TEDAVİSİNDE KÜR OLARAK KULLANMAK İÇİN;

Organik yeşil çayı bir bardak su ile demledikten sonra çaya bir kaşık bal ekleyerek günde 2 ya da 3 kez için. Kısa sürede etkisini gösterecektir.

TARÇININ KİREÇLENME TEDAVİSİNE ETKİSİ

Eklem ağrılarına müdahale ederek şişkinliklerin azalmasına yardımcı olan tarçın, aynı zamanda kaslardaki sertleşmeyi de rahatlatır, ağrıların dinmesine yardımcı olur. Kireçlenme tedavisinde tarçını şu şekilde kullanabilirisiniz;

Bir su bardağı ılık su içerisine bir çay kaşığı tarçın ve bir çorba kaşığı balı ekleyin ve karıştırın. Bu karışımı her sabah aç karnına için. Ya da bu karışımı biraz daha az su ekleyerek kireçlenmenin olduğu bölgeye sürün. Biraz da masaj yapın, kendinizi daha iyi hissedecek, ağrıların azaldığına tanık olacaksınız.