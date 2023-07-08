Taflan bitkisi neye iyi geliyor?

Editör: Murat Öztürk

İnsanların gerek hasta olmadan önce gerekse sağlık sorunlarına çözümler için doğal besinlere yönelme süreci devam ediyor. Bunlardan birisi olan taflan bitkisinin faydaları dikkat çekti.

TAFLAN BİTKİSİ NEDİR?

Gülgiller familyasından; Karadeniz'in doğu kıyılarında da yetişen bir çalı veya 6 metre kadar boy atan, kış aylarında yapraklarını dökmeyen bir bitkidir. Çiçekleri küçük ve beyaz renklidir. Salkım halinde toplanmışlardır. Meyvesi zeytin büyüklüğündedir. Taze yapraklarında eker, tanen, kalsiyum oksalat ve prülaurasin adlı bir glikozit vardır. Taze yapraklarından taflan suyu hazırlanır.

TAFLAN BİTKİSİNİN FAYDALARI

- Sinirleri yatıştırır.

-Bronşitte şikâyetleri giderir.

-Öksürüğü keser.

-Spazm giderir.

-Regl gecikmelerinde de kullanılır.

- Yüksek oranda antioksidan ve C vitamini içerdiğinden bağışıklık sistemini güçlendirmede etkili olan besinlerin başında gelir.

- Kısırlığın tedavisinde doğal bir ilaçtır.

-Kabızlık yani sindirim hastalıklarını önler.

- Yapılan araştırmalarda şeker hastalarına fayda sağlığı tespit edilmiştir.

- Kalsiyum bakımından zengin olan taflan, kemik ve kas gelişimine katkı sağlar.

-İleri yaşlarda görülme ihtimali olan kemik erimesi ya da romatizmal hastalıkları önler. Ergenlik ve menopoz döneminde sıklıkla tüketilmesi tavsiye edilir.

- Sinirleri yatıştırarak depresyon ya da stres gibi durumların oluşmasını önler.

-Kronik uykusuzluk çekenler için ideal bir besindir.

TAFLAN NASIL TÜKETİLİR?

Görünüş olarak kirazın küçük haline benzeyen taflan, meyve olarak tüketmek isteyenler için olgunlaşmış siyah ve mor halleri önerilir. Alternatif tıp araştırmacıları yapraklarından yapılan çayın kandaki insülün direncini dengelediğini ve böylece şeker hastalarına şifa sağladığını belirtir. Ayrıca bu çay şiddetli öksürmeyi anında keser. Boğazı iltihap ve virüslerden arındırır. Ancak çekirdeği ve yaprakları zehirli toksinler barındırdığından kurutularak tüketilmesi tavsiye edilir. Bazı araştırmacılar taflan yapraklarından yapılan çaya gençlik iksiri der. Bunun nedeni ise yapılan çay antioksidan bakımından zengindir. Karadeniz yöresinde sıklıkla yetiştiğinde yöre halkı oldukça bol çeşitli kullanmıştır. Taflan tazeyken toplanıp turşusu yapılır. Kışın ise bu turşudan kavurma yapılarak tüketilir. Her damak zevkine hitap etmez.