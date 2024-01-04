Kireçlenenler dikkat

Diz, kol ve ayak kireçlenmelerinde neler yapılır? İşte o sorunun yanıtı

Dizdeki ve bacaktaki kireçlenme için yapılabilecek şeyler:

Dizdeki şişlik durumunda 2-3 defa eklem içi kortizon uygulanır.

Bu ağrıları hafifletir.

Dizlerin yeniden hizalanmasını sağlayacak olan Osteotomi operasyonu uygulanabilir.

Düzenli yürüyüş ve egzersiz yaparak kireçlenme iyileştirilebilir. Fakat ağrı olmayacak kadar yürünmelidir.

Şişlik belirgin değilse kaplıcalar ve sıcak uygulamalar yapılabilir. Hastada kalp damar hastalığı, tansiyon ve bunun gibi sorunlar varsa hemen hekime gidilmelidir.



KOL KİREÇLENMESİ

Bu rahatsızlık kolunu çok fazla hareket ettiren kişilerdi sık görülür. Kol kireçlenmesinin, diğer bölgelerde yaşanan kireçlenmeler gibi kesin bir tedavisi maalesef yok. Kol kireçlenmesi için yapılabilecek uygulamalar ise şöyle:

Kireçlenme ağrıya neden oluyorsa sıcak ya da soğuk kompres gerekiyor. Sıcak kompres kan dolaşımını hızlandırır, soğuk kompres sinirleri uyuşturur ve şişliği alır.

Fizik tedavi uygulamaları gerekir.

Düzenli olarak kol egzersizi yapmak kemiklerin güçlenip kasların esnemesini sağlayabilir.

AĞRIYA NE İYİ GELİR?

Soğuk masaj şişliğe iyi geliyor. Bölgedeki ağrı hissi azaltılabiliyor. Hareket halindeyken kireçlenme ağrıları daha yoğun hissediliyorsa kişinin hemen dinlenmeye çekilmesi gerekiyor.