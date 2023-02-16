﻿Kırgızistan Acil Durumlar Bakanlığı çalışanları depremzedelere 1 milyon TL bağışladı

Acil Durumlar Bakanlığı Basın Merkezi'nden yapılan açıklamada, Bakanlık çalışanlarının kardeş Türk halkının acısını paylaşarak maaşlarından günlük kazancını depremzedelere bağışladığı duyuruldu ve "Kırgızistan Acil Durumlar Bakanlığı çalışanları, maaşlarının bir günlük kazancını oluşturan toplam 4 milyon 622 bin 407 somu (1 milyon 23 bin TL) banka hesabına aktarıldı." ifadelerine yer verildi.

KIRGIZ TELEVİZYON KANALLARI KATKI SAĞLADI

Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen vatandaşlara bağış toplamak için yapılan ortak canlı yayına Kırgızistan'daki ulusal televizyon kanalları da katkı sağladı.

Kırgızistan Radyo ve Televizyon Kurumuna (UTRK) bağlı Ala-Too 24 kanalı canlı yayınına, Kırgızistan-Türkiye Manas Üniversitesi (KTMÜ) Edebiyat Fakültesi Mütercim Tercümanlık Bölümü Öğretim Görevlisi, Yazar Muhittin Gümüş konuk edildi. Ala-Too 24 kanalının canlı yayınını, ELTR, 5 Kanal, 7 kanal, Asya TV, Govori TV, Manas Üniversitesi Televizyonu ve Radyosu paylaştı.

ÜLKEDE AYNİ VE NAKDİ YARDIM TOPLANMASINA DEVAM EDİLİYOR

Kırgızistan hükümetinin, Türkiye'deki depremzedeleri için başlattığı yardım kampanyalarına devam ediliyor.

Maliye Bakanlığı resmi internet sitesinden, Türkiye'deki depremzedeler için yardım toplamak amacıyla açılan banka hesaba 15 Şubat tarihine kadar 210 bin dolar yattığı bilgisini paylaştı.

Yardım kampanyasına, Cumhurbaşkanlığı İdaresi, Silahlı Kuvvetleri, parlamento, tüm bakanlıklar, komiteler, valilikler, belediyeler, il müdürlükleri, bazı kamu ve televizyon kurumları, üniversitelerin yetkilileri ve çalışanları maaşlarından günlük kazancını bağışlayarak destek verdi.

KIRGIZ EKİPLER, ENKAZ ALTINDAN 5 KİŞİYİ KURTARDI

Cumhurbaşkanı Sadır Caparov'un talimatı ile Acil Durumlar Bakanı Boobek Acikeyev'in de başkanlık ettiği kurtarma ve sağlık ekibi Kahramanmaraş'ta arama kurtarma çalışmalarına devam ediyor.

Ekiplerin arama kurtarma çalışmaları yanı sıra Kırgızistan Acil Durumlar Bakanlığı tarafından 100'den fazla çadırdan oluşan çadır kent ve sahra hastanesi kuruldu.Deprem bölgesine çalışmaların koordinasyonu sağlayan Kırgızistan Acil Durumlar Bakan Yardımcısı Urmatbek Şamırkanov, yaptığı açıklamada, şu ana kadar enkaz altından 5 kişiyi kurtardıklarını kaydetti. (AA)