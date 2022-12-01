1 Aralık 2022 Perşembe
İstanbul Hava durumu İstanbul 14°C
Doviz verileri
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
Yeniçağ Anasayfa
  • Anasayfa
  • >
  • Güncel
  • >
  • Milli Eğitim'in ballı ihalesini AKP ilçe yöneticisi kaptı. Masaya kimseyi oturtmuyorlar

Milli Eğitim'in ballı ihalesini AKP ilçe yöneticisi kaptı. Masaya kimseyi oturtmuyorlar

Hatay Kırıkhan İlçe Müdürlüğü’nün hizmet binasının 374 bin TL’lik onarım işinin AKP ilçe teşkilatında yöneticilik yapan Orhan Varlıbaş’a verildiği ortaya çıktı. Varlıbaş’ın daha önce de milyonlarca liralık ihale aldığı öğrenildi.

Haber Giriş: 1 Aralık 2022 Perşembe - 11:40
Takip Et

Kırıkhan İlçe Müdürlüğü’nün hizmet binasının 374 bin TL’lik onarım işi AKP ilçe teşkilatında yöneticilik yapan Orhan Varlıbaş’a verildi. Masaya kimseyi oturtmuyorlar

Milli Eğitim'in ballı ihalesini AKP ilçe yöneticisi kaptı. Masaya kimseyi oturtmuyorlar
+
Aa
-

Tarım ve Orman Bakanlığı Kırıkhan İlçe Müdürlüğü hizmet binasının tadilatı için 14 Kasım’da ihale düzenledi. Kamu İhale Kanunu’nun doğal afet, salgın, özellikli işlerin yapımı ve öngörülemeyen ani durumlarda kullanılmasına hükmettiği pazarlık yöntemiyle düzenlenen ihaleye yalnızca bir teklif verildi.

YÖNETİM KURULU ÜYESİ

Birgün Gazetesi’nden Mustafa Bildircin’in haberine göre, Müdürlüğün, 377 bin 451 TL’lik yaklaşık maliyet hesabı çıkardığı ihale kapsamında sözleşme, 21 Kasım’da imzalandı. İdare ile Orhan Varlıbaş arasında 374 bin TL’lik sözleşme imzalandı. İhalenin tek teklif vereni olan Varlıbaş’ın, AKP Kırıkhan Teşkilatı’nda aktif görev aldığı ortaya çıktı. Varlıbaş’ın, Ömer Erdal başkanlığındaki AKP Kırıkhan İlçe Teşkilatı’nın yönetim kurulunda uzun süre yer aldığı, gençlik kollarında da çalıştığı öğrenildi.

HATAY’I FETHETTİ

Aktif siyaset yaptığı ilçede bir kamu kurumundan ihale alan Varlıbaş’ın çeşitli illerden aldığı ihaleler de dikkati çekti. Varlıbaş’ın Tarım ve Orman Bakanlığı Kırıkhan İlçe Müdürlüğü’nden aldığı ihalenin ‘buz dağının görünen kısmı’ olduğunu ortaya koyan aldığı ihaleler ve kamu kurumları şöyle:

Hatay Valiliği: 6,2 milyon TL değerinde beş ihale,

Arsuz Belediye Başkanlığı: 2,3 milyon TL değerinde üç ihale,

Hatay Büyükşehir Belediyesi: 7,6 milyon TL değerinde iki ihale,

Tekirdağ Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü: 1,2 milyon TL değerinde bir ihale.

İLGİLİ HABERLER
Etiketler

 

 

HABERE YORUM YAZ

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.

Okur06
1.12.2022 12:27
İhale yasası 189 defa boşa mı değiştirdiler. Hani derler ya. Ya benim olacaksın. Ya da kara toprağın. İhale yasası aynen bu söze benziyor  
 
Ramiz Ağa
1.12.2022 12:13
Ülke olarak bunları hakedecek ne yaptık?ekmek kirintisina mı bastık gece tırnak mı kestik ki.ulkeye musallat oldular  
 
sadettin
1.12.2022 11:51
bu son aralık ayı kurumların ödeneklerinin gönderildiği aydır.malum çevreler ellerini ovuşturuyorlar.  
 
TÜM YORUMLAR (5)
EN ÇOK OKUNANLAR
﻿Ata Demirer saatler boyunca o şarkıcıyı dinlemiş
1
﻿Ata Demirer saatler boyunca o şarkıcıyı dinlemiş
﻿Ata Demirer saatler boyunca o şarkıcıyı dinlemiş
﻿Meteoroloji'den 5 ile sağanak 4 ile kar uyarısı 
2
﻿Meteoroloji'den 5 ile sağanak 4 ile kar uyarısı 
﻿Meteoroloji'den 5 ile sağanak 4 ile kar uyarısı 
﻿Esad'dan Ankara’da şok yaratacak açıklama. Erdoğan görüşmek istemişti
3
﻿Esad'dan Ankara’da şok yaratacak açıklama. Erdoğan görüşmek istemişti
﻿Esad'dan Ankara’da şok yaratacak açıklama. Erdoğan görüşmek istemişti
﻿Bakan Dönmez, kalıcı yaz saati uygulamasını savundu. Değişim ‘stres’ yapıyormuş
4
﻿Bakan Dönmez, kalıcı yaz saati uygulamasını savundu. Değişim ‘stres’ yapıyormuş
﻿Bakan Dönmez, kalıcı yaz saati uygulamasını savundu. Değişim ‘stres’ yapıyormuş
﻿Ecem Erkek küçük kız kardeşlerini uyardı. 'Aşırı bozulmaya başladı' dedi
5
﻿Ecem Erkek küçük kız kardeşlerini uyardı. 'Aşırı bozulmaya başladı' dedi
﻿Ecem Erkek küçük kız kardeşlerini uyardı. 'Aşırı bozulmaya başladı' dedi
﻿Cumhur İttifakı’nın kalesinde AKP ve MHP’ye tarihi şok. Saray’a karalar bağlatacak anket
6
﻿Cumhur İttifakı’nın kalesinde AKP ve MHP’ye tarihi şok. Saray’a karalar bağlatacak anket
﻿Cumhur İttifakı’nın kalesinde AKP ve MHP’ye tarihi şok. Saray’a karalar bağlatacak anket
﻿Meksika kazandı ama yetmedi
7
﻿Meksika kazandı ama yetmedi
﻿Meksika kazandı ama yetmedi
﻿Uşak’ta ekmeğe bir yılda 4. zam yapıldı
﻿Uşak’ta ekmeğe bir yılda 4. zam yapıldı
﻿Uşak’ta ekmeğe bir yılda 4. zam yapıldı
﻿HDP Edremit İlçe Eş Başkanı Karasu tutuklandı
﻿HDP Edremit İlçe Eş Başkanı Karasu tutuklandı
﻿HDP Edremit İlçe Eş Başkanı Karasu tutuklandı
﻿Köpeklerde bilinçsiz tırnak kesimine dikkat. Veteriner Hekim açıkladı
﻿Köpeklerde bilinçsiz tırnak kesimine dikkat. Veteriner Hekim açıkladı
﻿Köpeklerde bilinçsiz tırnak kesimine dikkat. Veteriner Hekim açıkladı
﻿Kuş gribinin en ağırı yaşanıyor
﻿Kuş gribinin en ağırı yaşanıyor
﻿Kuş gribinin en ağırı yaşanıyor
Yeniçağ Anasayfa
Copyright 2022 | Tüm Hakları Saklıdır.
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.