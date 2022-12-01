Milli Eğitim'in ballı ihalesini AKP ilçe yöneticisi kaptı. Masaya kimseyi oturtmuyorlar

Tarım ve Orman Bakanlığı Kırıkhan İlçe Müdürlüğü hizmet binasının tadilatı için 14 Kasım’da ihale düzenledi. Kamu İhale Kanunu’nun doğal afet, salgın, özellikli işlerin yapımı ve öngörülemeyen ani durumlarda kullanılmasına hükmettiği pazarlık yöntemiyle düzenlenen ihaleye yalnızca bir teklif verildi.

YÖNETİM KURULU ÜYESİ

Birgün Gazetesi’nden Mustafa Bildircin’in haberine göre, Müdürlüğün, 377 bin 451 TL’lik yaklaşık maliyet hesabı çıkardığı ihale kapsamında sözleşme, 21 Kasım’da imzalandı. İdare ile Orhan Varlıbaş arasında 374 bin TL’lik sözleşme imzalandı. İhalenin tek teklif vereni olan Varlıbaş’ın, AKP Kırıkhan Teşkilatı’nda aktif görev aldığı ortaya çıktı. Varlıbaş’ın, Ömer Erdal başkanlığındaki AKP Kırıkhan İlçe Teşkilatı’nın yönetim kurulunda uzun süre yer aldığı, gençlik kollarında da çalıştığı öğrenildi.

HATAY’I FETHETTİ

Aktif siyaset yaptığı ilçede bir kamu kurumundan ihale alan Varlıbaş’ın çeşitli illerden aldığı ihaleler de dikkati çekti. Varlıbaş’ın Tarım ve Orman Bakanlığı Kırıkhan İlçe Müdürlüğü’nden aldığı ihalenin ‘buz dağının görünen kısmı’ olduğunu ortaya koyan aldığı ihaleler ve kamu kurumları şöyle:

Hatay Valiliği: 6,2 milyon TL değerinde beş ihale,

Arsuz Belediye Başkanlığı: 2,3 milyon TL değerinde üç ihale,

Hatay Büyükşehir Belediyesi: 7,6 milyon TL değerinde iki ihale,

Tekirdağ Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü: 1,2 milyon TL değerinde bir ihale.