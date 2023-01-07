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Kırıkkale Sulakyurt SYDV geçici 2 işçi alacak

Kırıkkale Sulakyurt Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı (SYDV), bünyesinde temizlik görevlisi olarak istihdam etmek üzere geçici 2 işçi alacak. Son başvuru tarihi 13 Ocak 2023 olarak açıklandı.

Haber Giriş: 7 Ocak 2023 Cumartesi - 06:40
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Kırıkkale Sulakyurt SYDV geçici 2 personel alacak

Kırıkkale Sulakyurt SYDV geçici 2 işçi alacak
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İŞKUR'un internet sitesinde yayınlanan ilana göre; Kırıkkale Sulakyurt Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı (SYDV), temizlik  görevlisi olmak üzere geçici 2 personel alacağını duyurdu. Son başvuru tarihi 13 Ocak 2023 olarak açıklandı.

YAPILACAK İŞLER:
2023 Sulakyurt SYDV Vefa Projemiz kapsamında Vakfımız tarafından tespit edilen yaşlı, engelli ve evinin genel temizliğini yapamayan vatandaşlarımızın evlerinin genel temizliğinin yapılması, Vakıf Başkanınca ve Vakıf Müdürünce Vakfın faaliyet alanına ilişkin diğer işleri yapmak.
Çalışma Saatleri:08:00-17:00

MÜRACAAT KOŞULLARI
1.Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,
2.Medeni hakları kullanma ehliyetine sahip olmak,
3.18 yaşını bitirmiş olmak ve 50 yaş aralığında olmak,
4.Kamu haklarından mahrum bulunmamak,
5. Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek, vücut sağlığı ve özrü bulunmamak,
6.Türk Ceza Kanununun 53üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikåp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötü kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesatkarıştırma, suçtan kaynaklanan malvarhğı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak,
7.Adli ve idari soruşturma sonucunda engel bir durum bulunmamak,
8.Herhangi bir işte sigortalı çalışmıyor olmak,
9.Sosyal İletişim becerisine sahip olmak,
10.Araç ile seyahat etmesinde herhangi bir engeli bulunmamak,
11.3294 Sayılı Kanun kapsamında olanlar öncelikli olarak tercih edilebilecektir.
12.En az flkokul mezunu olmak
13.2 asıl ve 2 yedek personel seçilecektir.

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