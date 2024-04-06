Kırıkkale'de bayram tatili trafiği

Kırıkkale, 43 ilin kesişme noktasında yer alıyor ve “Kilit Kavşak” olarak biliniyor.

Ramazan Bayramı’nın ilk gününde, tatil için memleketlerine giden vatandaşlar nedeniyle trafikte büyük yoğunluk yaşandı.

Kırıkkale-Ankara karayolunda, özellikle araçlar saatte 60 kilometre hızla ilerleyebildi ve trafik ekipleri, ulaşımın sorunsuz devam etmesi için yoğun çaba sarf etti. Karayolları ekipleri, trafiği hızlandırmak için bazı kavşakları geçici olarak kapattı.

Emniyet Genel Müdürü Erol Ayyıldız, trafik tedbirleri hakkında bilgi almak için Kırıkkale Valisi Mehmet Makas, İl Emniyet Müdürü Mustafa Emre Başbuğ ve İl Jandarma Komutanı Albay Barış Cücen ile bir araya geldi.

Vali Makas, Kırıkkale’de görev yapan emniyet ve jandarma personelinin, vatandaşların güvenli bir şekilde varış noktalarına ulaşmalarını sağlamak için yoğun çalıştığını belirtti. Normalde günlük 12 bin araç geçişinin olduğu noktada, bayram nedeniyle bu sayının 26 bine çıktığını ve yüzde 100’ün üzerinde bir artış yaşandığını söyledi.

Emniyet Genel Müdürlüğü Trafik Başkanı Muhittin Ayhan, İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya’nın talimatıyla, bayram süresince emniyet güçlerinin iki kat artırıldığını ve hız kaynaklı kazaların önlenmesi için radarların 24 saat aktif kullanılacağını ifade etti.

Ayrıca kırmızı ışık ihlali, emniyet kemeri kullanımı, hız kontrolü ve seyir halinde cep telefonu kullanımı gibi denetimlerin artırılacağını ve dronlarla ve helikopterle havadan denetimler yapılacağını belirtti.

Bu denetimlerin amacının ceza yazmak değil, vatandaşların can ve mal güvenliğini korumak olduğunu vurguladı.