Zonguldak'ta bayram öncesi mezarlıklar temizlendi

Zonguldak’ın Alaplı Belediyesi Ramazan Bayramı öncesinde Tepeköy, 690 Evler, Tekke, Aşağıdoğancılar ve Şehir Mezarlıkları'nda yabani otları temizleyip çevre düzenleme çalışmalarını gerçekleştirdi.

Alaplı Belediye Başkanı Nuri Tekin, halkın Ramazan Bayramı dolayısıyla gerçekleştirecekleri mezarlık ziyaretlerini sağlıklı şekilde yapabilmeleri için yabani ot ve temizlik çalışmalarının yapıldığının altını çizdi.

Tekin, "Ramazan Bayramı'nın yaklaşmasıyla halkımızın mezarlık ziyaretlerini daha temiz ve daha ferah bir ortamda gerçekleştirmeleri için yabani otlar, yollar, mezarlar ve oturma alanlarının tamamı titiz bir çalışmayla temizlenip bakımları yapıldı.” ifadelerini kullandı.