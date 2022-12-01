Kırıkkale’de icradan satılık arsa

ilan.gov.tr'de yer alan ilana göre; Kırıkkale ili Merkez Sanayi Mahallesi 1492 Ada 65 Parsel, tapuda arsa vasfında olup üzerinde Tel örgü ile çevrili 85 m² alanlı tek katlı yapı vardır, yapının dış cephesi sıvalı ve boyalı, kapı ve pencereleri takılı ve kullanılabilir durumdadır. İhale açık artırma suretiyle yapılacaktır. Birinci artırmanın yirmi gün öncesinden, artırma tarihinden önceki gün sonuna kadar esatis.uyap.gov.tr adresinden elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu artırmada tahmin edilen değerin %50 sini ve rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış giderlerini geçmek şartı ile ihale olunur. Birinci artırmada istekli bulunmadığı takdirde elektronik ortamda birinci artırmadan sonraki beşinci günden, ikinci artırma gününden önceki gün sonuna kadar elektronik ortamda teklif verilebilecektir.

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