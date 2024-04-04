Kırıkkale’de iki otomobil kafa kafaya çarpıştı: 2 yaralı

Kaynak: DHA
Kırıkkale’de iki otomobil kafa kafaya çarpıştı: 2 yaralı
Kırıkkale’de iki otomobilin kafa kafaya çarpıştığı kazada 2 kişi yaralandı.

Kırıkkale Kaletepe Mahallesi’nde dün akşam saatlerinde Ö.Ş. idaresindeki otomobil ile S.B. kontrolündeki otomobil, şerit ihlali nedeniyle Kıbrıs Caddesi’nde kafa kafaya çarpıştı.

Araçlar savrularak köprü duvarına çarptı.

Kazada, sürücü S.B. ile aynı araçta yolcu konumunda bulunan S.S. otomobilde sıkışarak yaralandı.

İhbar üzerine bölgeye sevk edilen itfaiye ekiplerinin çalışmasıyla sıkıştıkları yerden çıkarıldı.

Yaralılar, sağlık ekiplerinin ilk müdahaleleri sonrası hastanelere kaldırıldı.

Yaralıların yaşamsal tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi.

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