Kırıkkale'de kaza

100 metre sürüklendi

Kırıkkale'de meydana gelen trafik kazasında, kontrolünü kaybederek takla atan bir otomobil yaklaşık 100 metre sürüklendi ve bu kazada araç sürücüsü yaralandı. Kaza, Kırıkkale-Kayseri karayolu üzerindeki Yeniyapan köyü civarında gerçekleşti. Alınan bilgilere göre, F.Ö. tarafından kullanılan 06 BUH 582 plakalı Ford marka araç, direksiyon hakimiyetinin kaybedilmesi sonucu devrildi ve yaklaşık 100 metre boyunca sürüklendi. Kazanın ardından 112 Acil Çağrı Merkezi'ne yapılan ihbar üzerine, olay yerine hızla sağlık ve polis ekipleri yönlendirildi. Yaralanan sürücü, olay yerindeki ilk yardım müdahalesinin ardından Yüksek İhtisas Hastanesi'ne götürüldü ve tedavi altına alındı. Yaralı sürücünün sağlık durumunun ciddi olmadığı belirtildi. Trafik ekiplerinin yol güvenliği önlemleri almasının ardından, hasar gören araç çekici yardımıyla olay yerinden kaldırıldı.