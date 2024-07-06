Kırıkkale'de kaza

Düzenleme: Kaynak: İHA
Kırıkkale'de kaza

Takla atan otomobil 100 metre sürüklendiği bildirildi. Kazada 1 yaralının olduğu ifade edildi.

100 metre sürüklendi

Kırıkkale'de meydana gelen trafik kazasında, kontrolünü kaybederek takla atan bir otomobil yaklaşık 100 metre sürüklendi ve bu kazada araç sürücüsü yaralandı. Kaza, Kırıkkale-Kayseri karayolu üzerindeki Yeniyapan köyü civarında gerçekleşti. Alınan bilgilere göre, F.Ö. tarafından kullanılan 06 BUH 582 plakalı Ford marka araç, direksiyon hakimiyetinin kaybedilmesi sonucu devrildi ve yaklaşık 100 metre boyunca sürüklendi. Kazanın ardından 112 Acil Çağrı Merkezi'ne yapılan ihbar üzerine, olay yerine hızla sağlık ve polis ekipleri yönlendirildi. Yaralanan sürücü, olay yerindeki ilk yardım müdahalesinin ardından Yüksek İhtisas Hastanesi'ne götürüldü ve tedavi altına alındı. Yaralı sürücünün sağlık durumunun ciddi olmadığı belirtildi. Trafik ekiplerinin yol güvenliği önlemleri almasının ardından, hasar gören araç çekici yardımıyla olay yerinden kaldırıldı.

aw241478-03.jpg

aw241478-02.jpg

aw241478-01.jpg

İlgili Haberler
Kırıkkale'de uyuşturucu operasyonu: 4 tutuklama
Kırıkkale'de uyuşturucu operasyonu: 4 tutuklama
Kırıkkale’de seyir halindeki otomobilde yangın paniği
Kırıkkale’de seyir halindeki otomobilde yangın paniği
Son Haberler
Müdürüyle kavga edip kovulduğu iş yerini satın aldı Gündem
Müdürüyle kavga edip kovulduğu iş yerini satın aldı
Sinan Ateş’in ailesinden Kılıçdaroğlu’na ziyaret Gündem
Sinan Ateş’in ailesinden Kılıçdaroğlu’na ziyaret
Rize'de afetlere 'sel kapanlı' önlem Yerel Haberler
Rize'de afetlere 'sel kapanlı' önlem
Alev alan balatalar TIR'ı yakacaktı Gündem
Alev alan balatalar TIR'ı yakacaktı
Takla atan araç kaldırımda yürüyen 2 kişiye çarptı Gündem
Takla atan araç kaldırımda yürüyen 2 kişiye çarptı
Atilla Yeşilada sonunda açıkladı. Milyonlar bu açıklamayı bekliyordu Ekonomi
Atilla Yeşilada sonunda açıkladı. Milyonlar bu açıklamayı bekliyordu