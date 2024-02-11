Kırıkkale’de korkunç kaza. Motosikletiyle 5 metre yükseklikten dereye düştü

Kaynak: İHA
Kırıkkale’de korkunç kaza. Motosikletiyle 5 metre yükseklikten dereye düştü
Kırıkkale’de motosikletiyle demir korkuluklara çarpan ehliyetsiz şahıs, 5 metre yükseklikten dereye düştü.

Ehliyeti olmadığı iletilen sürücü F.U.Y. kontrolündeki plakasız motosiklet, Bahçelievler Mahallesi Şehit Adnan Doğu Caddesi'nden geçen Çoruhözü Deresi'nin demir korkuluklarına çarptı. Kazanın şiddetiyle savrulan sürücü, korkulukları aşarak 5 metre yükseklikten dereye düştü.

Çevredeki kişilerin ihbarıyla kaza yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan sürücü, itfaiye ve sağlık ekiplerinin yardımıyla dereden çıkartıldı. Yaralı, hastaneye sevk edildi ve durumunun iyi olduğu belirtildi.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldığı öğrenildi.

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