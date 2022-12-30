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Kırıkkale'de yoğun sis etkili oldu

Kırıkkale'de gece saatlerinden itibaren etkili olan yoğun sis, görüş mesafesini 50 metreye kadar düştü.

Haber Giriş: 30 Aralık 2022 Cuma - 11:22
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Kırıkkale'de yoğun sis: Görüş mesafesi 50 metreye düştü

Kırıkkale'de yoğun sis etkili oldu
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Ulaşımda 43 ilin geçiş güzergahı "kilit kavşak" Kırıkkale'de etkili olan sis, şehrin büyük kısmında hakim oldu. Sis sebebiyle görüş mesafesi yer yer 50 metreye kadar düştü.

43 ilin geçiş güzergahında bulunan Kırıkkale'de, gece saatlerinde etkili olmaya başlayan sis, günün ilk ışıklarıyla beraber etkisini artırdı. Sisin görüş mesafesini azaltması sebebiyle, sürücüler trafikte ilerlemekte güçlük çekti. Sürücüler trafikte kontrollü ve yavaş ilerlemek zorunda kaldı. Şehir merkezindeki yüksek katlı binaların üst kısımları sise büründü. Yoğun sis, Ankara-Samsun ve Kırıkkale-Kayseri karayolunda görüş mesafesini yer yer 50 metreye kadar düşürdü.
Trafiğin yoğun olduğu kavşaklarda görev alan İl Emniyet Müdürlüğü trafik ekipleri de sürücülere takip mesafesini korumaları ve aşırı hız yapmamaları konusunda da uyarılarda bulunuyor.

 

(Kaynak: İHA)

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