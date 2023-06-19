Kırıkkale'deki zincirleme trafik kazası

4 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında yaralanan 2 kişi tedavi altına alındı.

Kırıkkale'deki zincirleme trafik kazası

Kırıkkale'de 4 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında yaralanan 2 kişi tedavi altına alındı.

Alparslan Türkeş Bulvarı Başpınar Kavşağı'nda, Y.S. (24) idaresindeki taksi, M.Y. (56) kontrolündeki hafif ticari araç, İ.T'nin kullandığı otomobil ve O.A.A. yönetimindeki kamyonetin karıştığı trafik kazası meydana geldi.

İKİ SÜRÜCÜ YARALANDI

Kazada sürücülerden Y.S. ve M.Y. yaralandı.

İhbar üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ambulansla kentteki hastanelere kaldırıldı.

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