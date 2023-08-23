Kırım Tatar Türklerinin efsane lideri Kırımoğlu ‘Ukrayna SSCB'den sonra Kırım ile ilgili hatalı siyaset izledi’

Anadolu Ajansı'nın haberine göre; Kırımoğlu, Kırım Platformu 3. Zirvesi’nde yaptığı konuşmada, “Topraklarımızın işgalden kurtarılacağından ve Ukrayna’nın toprak bütünlüğüne uzanan ellerin kırılacağından hiç şüphemiz yok.” dedi.

Kırım Platformu 3. Zirvesi

Kırımoğlu, Ukrayna’nın başkenti Kiev’de düzenlenen ve 60’tan fazla ülke ve uluslararası örgütün katıldığı Kırım Platformu 3. Zirvesi’nde konuştu. Kırımoğlu, zirvenin esas konularından birinin Kırım Yarımadası’nın kurtarılması olduğunu belirtti. Kırımoğlu, Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy’in teklif ettiği 10 maddelik barış planının önde gelen devletler tarafından destekleneceğini umduğunu söyledi.

Rusya’nın işgali ve savaşı

Kırımoğlu, Rusya’nın 2014’te Kırım’ı ilhak ettiğini ve geçen yıl da Ukrayna’ya yönelik geniş çaplı savaş başlattığını hatırlattı. Kırımoğlu, “Kırım’ın acilen kurtarılması yerli halk için son derece önemlidir. Çünkü bu, Kırım Tatar halkı için ya var olması ya da yeryüzünden bir millet olarak tamamıyla yok olması meselesidir.” vurgusunu yaptı.

Kırımoğlu, son dönemde savaşın durdurulmasına ilişkin çeşitli barış inisiyatiflerin teklif edildiği ve bazı tekliflerin Kırım’ın Rusya’ya bırakılmasını öngördüğüne dikkati çekerek, “Eminim ki, Ukrayna toprakları değil, bunu diyen siyasetçilerin ülkelerinin toprakları söz konusu olsaydı, bu tür teklifler yapılmazdı. Elbette, bu tür teklif ve inisiyatifler ne Ukrayna devleti ne de halkı tarafından hiçbir zaman kabul edilmeyecek. Bu savaşın durdurulması ve uzun vadeli barışın sağlanması için saldırgan ve terörist olan devletin temelsiz isteklerinin kabul edilmesi büyük hata.” değerlendirmesinde bulundu.

Uluslararası destek

Birçok devletin Ukrayna’yı ve adaleti desteklediğini belirten Kırımoğlu, bunun Ukrayna halkına güç verdiğini dile getirdi. Kırımoğlu, “Topraklarımızın işgalden kurtarılacağından ve Ukrayna’nın toprak bütünlüğüne uzanan ellerin kırılacağından hiç şüphemiz yok.” dedi.

Soykırım ve göç

Kırımoğlu, Kırım halkının 1944 yılında soykırıma uğradığını anımsatarak, “Elde edilen çeşitli kaynaklara göre, 2014’te gerçekleşen işgalden sonra yarımadaya 1 milyon Rus vatandaşı yerleştirildi. Kırım Tatarlarının yüzde 10’u ve 10 binlerce Ukraynalı, çeşitli baskılar sonucu yeniden Kırım’ı terk etmek zorunda kaldı.” şeklinde konuştu.

Ukrayna’nın hataları

Kırımoğlu, “Ukrayna’nın, Sovyetler Birliği’nin (SSCB) dağılmasının ardından Kırım ile ilgili hatalı siyaset izlediğini” vurgulayarak, şu şekilde devam etti:

“Kırım Cumhuriyeti yeniden tesis edilmedi. Kırım Sovyet Sosyalist Cumhuriyeti’nin kurulması hususunda referandum yapıldı ve pratikte Rus özerk cumhuriyeti kuruldu. Buradaki iktidar Rus şovenistlerinin eline geçti ve yerli halk haksızlığa uğradı. Bunun Ukrayna’nın toprak bütünlüğüne büyük tehlike yaratabileceği başından beri belliydi. İşte bu hatalar, Rusya’nın 2014’te Kırım’ı işgal etmesine yol açtı.”

Kırımoğlu, Ukrayna Parlamentosunda (Verhovna Rada) “Kırım Özerk Cumhuriyetinin İşgalden Kurtarılmasına İlişkin Devlet Politikasının Öncelikleri” adlı kararın bugün kabul edildiği bilgisini paylaşarak, karardaki maddelerin uygulanacağı umudunu paylaştı.