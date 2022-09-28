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Tek hayali bir gün Kırım’a dönmekti! Ukrayna Ordusu’ndaki Kırım Türkü asker hayatını kaybetti

Kırımlı Gazeteci Gülsüm Khalilova, Ukrayna’da savaşın başlamasının ardından orduya katılan Kırım Haber Ajansı (QHA) eski çalışanı Rüstem Ablatif, Rus saldırıları sonucu yaşamını yitirdiğini duyurdu.

Haber Giriş: 28 Eylül 2022 Çarşamba - 15:22
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Kırımlı gazeteci Gülsüm Khalilova duyurdu. Ukrayna’daki savaşta Kırım Haber Ajansı eski çalışanı Rüstem Ablatif hayatını kaybetti. Tek hayali bir gün Kırım’a dönmekti

Tek hayali bir gün Kırım’a dönmekti! Ukrayna Ordusu’ndaki Kırım Türkü asker hayatını kaybetti
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Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik işgalinde 7 aylık süreç geride kaldı. Ukrayna’daki savaşı tırmandıran Rusya, savunmasız sivillerin üzerine bomba yağdırıyor.

Ukrayna ordusunun saflarında Rus ordusuna karşı savaşan Kırım Haber Ajansı’nın (QHA) eski çalışanı Rüstem Ablatif, Rus saldırılarında yaşamını yitirdi.

Bölgedeki gelişmeleri sürecin başından beri anbean aktaran gazeteci Gülsüm Khalilova, sosyal medya hesabından Ablatif’in ölümüyle ilgili paylaşımda bulundu.

Khalilova, “Bugün Ukrayna ordusu saflarında Kırım Türkü asker Rüstem Ablyatif hayatını kaybetti. Kırıma hep beraber döneriz diye çok konuşmuştuk kendisi ile... Allah rahmet eylesin” ifadelerini kullandı.

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