Tek hayali bir gün Kırım’a dönmekti! Ukrayna Ordusu’ndaki Kırım Türkü asker hayatını kaybetti

Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik işgalinde 7 aylık süreç geride kaldı. Ukrayna’daki savaşı tırmandıran Rusya, savunmasız sivillerin üzerine bomba yağdırıyor.

Ukrayna ordusunun saflarında Rus ordusuna karşı savaşan Kırım Haber Ajansı’nın (QHA) eski çalışanı Rüstem Ablatif, Rus saldırılarında yaşamını yitirdi.

Bölgedeki gelişmeleri sürecin başından beri anbean aktaran gazeteci Gülsüm Khalilova, sosyal medya hesabından Ablatif’in ölümüyle ilgili paylaşımda bulundu.

Khalilova, “Bugün Ukrayna ordusu saflarında Kırım Türkü asker Rüstem Ablyatif hayatını kaybetti. Kırıma hep beraber döneriz diye çok konuşmuştuk kendisi ile... Allah rahmet eylesin” ifadelerini kullandı.