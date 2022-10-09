WhatsApp'tan sonra Twitter'da da ekran görüntüsü yasağı

Şu anda Twitter’da kullanıcılar, gördükleri ve başkalarıyla paylaşmak istedikleri Tweet’in ekran görüntüsünü alabilmektedir. Buradan hareketle siteye girmeden de paylaşılan yorumlar okunabilmektedir. Uygulama bu durumun önüne geçebilmek için yeni bir güncelleme yaptığını duyurdu.

Sosyal medya danışmanı Matt Navarra’nın Twitter’dan yaptığı paylaşıma göre kullanıcılar, ekran görüntüsü aldıklarında farklı pop-up’lar görülmektedir. ‘Bağlantıyı Kopyala’ seçeneğini karşılaşırken, bazıları ‘Tweet’i Paylaş’ seçeneğiyle karşılaştı. Bunun dışında bazı kullanıcılar da her ikisinin yer aldığı bir seçenek görülmektedir.

Yapılan bu güncellemenin platformu doğrudan kullanmasına yönelik gibi durduğu ifade ediliyor. Güncelleme kişilerin etkileşim alamaması durumunun da önüne geçmesini sağlayacak.