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  • Ruslar Türkleri Kırım'dan zorla kovuyor. İşte öz vatanından kovulup Gürcistan sınırında bekleyen Kırım Türkleri. Kırım'ı

Ruslar Türkleri Kırım'dan zorla kovuyor. İşte öz vatanından kovulup Gürcistan sınırında bekleyen Kırım Türkleri. Kırım'ın Ruslaşmasından memnun musunuz Rusçular

Kırım Türkü gazeteci Gülsüm Khalilova, sosyal medya hesabından Rusya’nın baskıları sonucu Kırım’dan ayrılmak zorunda kalan ve şuan Gürcistan sınırında bekleyen Kırım Türklerinin fotoğraflarını paylaştı. 

Haber Giriş: 29 Eylül 2022 Perşembe - 15:15
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Öz vatanından kovulup Gürcistan sınırında bekleyen Kırım Türklerini Gülsüm Khalilova paylaştı

Ruslar Türkleri Kırım'dan zorla kovuyor. İşte öz vatanından kovulup Gürcistan sınırında bekleyen Kırım Türkleri. Kırım'ın Ruslaşmasından memnun musunuz Rusçular
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Rusya'nın, Ukrayna'ya karşı 24 Şubat'ta açtığı savaş tüm şiddetiyle devam ederken, 7 aylık süreç geride kaldı.

Ukrayna'daki savaş tüm şiddetiyle sürerken, Rusya'nın işgali altındaki Kırım'dan son görüntüler geldi.

Son olarak Rusya'nın 2014 yılında işgal ettiği Kırım, yoğun saldırılara sahne oluyor.

Kırım Türkü gazeteci Gülsüm Khalilova, savaşın ortasından anbean gelişmeleri aktarmaya devam ediyor.

Bölgedeki gelişmeleri sürecin başından beri anbean aktaran gazeteci Gülsüm Khalilova, sosyal medya hesabından Kırım Türkleriyle ilgili bir paylaşımda bulundu.

Gülsüm Khalilova, Rusya’nın baskıları sonucu Kırım’dan ayrılmak zorunda kalan ve şuan Gürcistan sınırında bekleyen Kırım Türklerini paylaştı. 

Rusya'nın Ukrayna'ya saldırıları devam ederken Kırım Türkü gazeteci Gülsüm Khalilova'dan yeni bir paylaşım geldi.

Gülsüm Khalilova'nın paylaşımı şöyle:

Öte yandan Rusya’nın başlattığı seferberlik çerçevesinde işgal altındaki Kırım’da yasa dışı olarak Rus ordusunda on binlerce kişinin askere alındığını bildirildi.

Kremlin yönetimi, geçen hafta ülke çapında kısmi seferberlik ilan etti. İşgalci Rusya’nın başlattığı seferberlik çerçevesinde; Kırım’da da cepheye gönderilecekleri toplamaya başladı. İşgalcilerin özellikle Kırım Tatarlarının yoğun yaşadığı yerleşim yerlerinde askere çağırma celbi dağıttığı bildirildi. Rusya’nın diğer bölgelerinde de aynı durum gözlemleniyor. Seferberlik çerçevesinde çoğunlukla yerli halklar ve azınlık halkların temsilcileri askere çağırılıyor.

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vatandaş
29.09.2022 16:24
gel vatandaş gel kapımız açık sizi de alırız korkmayın gelin  
 
xxx
29.09.2022 16:12
bunlar TÜRK oldukları için mi kabul edilmiyor  
 
Abbas
29.09.2022 16:05
Ya bize niye gelmiyorlar, bizde Nas da var Turan da var ??  
 
TÜM YORUMLAR (9)
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