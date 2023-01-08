﻿Kırklareli SYDV geçici 1 işçi alacak

İŞKUR'da yer alan ilana göre; Kırklareli Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı (SYDV), bünyesinde yasta ve yaşlı bakım personeli olarak istihdam etmek üzere geçici 1 işçi alacak. Son başvuru tarihi 12 Ocak 2023 olarak açıklandı.

MÜRACAAT KOŞULLARI

1-Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak

2-Medeni haklarını kullanma ehliyetine sahip olmak

3-Kamu haklarından mahrum bulunmamak

4-18-45 yaş aralığında olmak.

5- Üniversitelerin geriatri bölümünden mezun olmak, bu şartın sağlanamaması durumunda en az lise mezunu olmak.

6- Hasta ve Yaşlı Bakım sertifikası sahibi olmak.

7- Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak

8-İlan tarihi itibariyle en az 6 aydır Kırklareli Merkez ilçede ikamet ediyor olmak.

9. Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl sağlığı, vücut sağlığı ve özrü bulunmamak ve bunu sağlık raporuyla belgelemek.

10. Erkek adaylar için B sınıfı sürücü belgesine sahip olmak ve aktif araç kullanmak zorunlu olup; kadın adaylar için B sınıfı sürücü belgesine sahip olmak ve aktif araç kullanmak tercih sebebidir.

11-Erkek adaylar için askerlik görevini tamamlamış olmak.

BAŞVURU İÇİN GEREKLİ BELGELER

1.Kimlik Belgesi Fotokopisi

2. Tarihçeli Yerleşim Yeri Örneği (e-devletten alınabilir)

3.Adli Sicil Belgesi(e-devletten alınabilir)

3.Sağlık Raporu(Aile hekimliğinden alınabilir)

4.Diploma aslı, kurum yada noter onaylı örneği

5.2 adet fotoğraf

6.Hasta ve Yaşlı Bakım Sertifikası

7.Sürücü Belgesi