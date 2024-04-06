Kırklareli'de CHP'nin itirazı reddedildi

Kaynak: DHA
Kırklareli'de CHP'nin itirazı reddedildi
Kırklareli'de CHP'nin belediye başkan adayı Mehmet Siyam Kesimoğlu'nun 31 Mart 2024 Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nde oyların yeniden sayılması için yaptığı başvuru, İl Seçim Kurulu tarafından da reddedildi.

Seçim sonuçlarına göre, MHP'nin Kırklareli adayı Derya Bulut, resmi olmayan sonuçlara göre belediye başkanı seçilmişti. MHP'li Bulut 21 bin 173 oy alırken, CHP'li Mehmet Siyam Kesimoğlu'na ise 20 bin 770 oy çıkmıştı.

Seçimi 403 oy farkla kaybeden CHP'li Kesimoğlu, önce Merkez İlçe Seçim Kurulu'na, ardından da İl Seçim Kurulu'na oyların yeniden sayılması için başvurmuştu. Ancak her iki kurul da Kesimoğlu'nun talebini reddetti.

Kesimoğlu, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Talebimiz reddedildi. Anlıyoruz ki oyların yeniden sayımı eğer MHP'li ya da AK Partiliysen bir imtiyaz, başka partiliysen ulaşılamaz bir hak. Şimdi YSK'da itirazda bulunacağız" dedi.

Son Haberler
Erdoğan Pakistan Cumhurbaşkanı ile telefonda görüştü Dünya
Erdoğan Pakistan Cumhurbaşkanı ile telefonda görüştü
Dev derbinin rengi Sarı Kırmızı. Sokaklar bayram yeri Spor
Dev derbinin rengi Sarı Kırmızı. Sokaklar bayram yeri
Sancaktepe Belediyesi başkanlık katından jakuzi çıktı. 6 kişilik topluca girilebilir Gündem
Sancaktepe Belediyesi başkanlık katından jakuzi çıktı. 6 kişilik topluca girilebilir
İskandinav Tarzı Dekorasyon Nasıl Yapılır? Yaşam
İskandinav Tarzı Dekorasyon Nasıl Yapılır?
Stadumda düzenlenen bebek yarışması izleyenlere keyifli anlar yaşattı Video
Stadumda düzenlenen bebek yarışması izleyenlere keyifli anlar yaşattı
Şanlıurfa Şanlıurfa olalı böylesini görmedi. Galatasaray depremi Spor
Şanlıurfa Şanlıurfa olalı böylesini görmedi. Galatasaray depremi
Fenerbahçe'ye mesaj gönderdi. Okan Buruk 'Bu ateş sönmeli' diyerek açıkladı Spor
Fenerbahçe'ye mesaj gönderdi. Okan Buruk 'Bu ateş sönmeli' diyerek açıkladı