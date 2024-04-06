Kırklareli'de CHP'nin itirazı reddedildi

Seçim sonuçlarına göre, MHP'nin Kırklareli adayı Derya Bulut, resmi olmayan sonuçlara göre belediye başkanı seçilmişti. MHP'li Bulut 21 bin 173 oy alırken, CHP'li Mehmet Siyam Kesimoğlu'na ise 20 bin 770 oy çıkmıştı.

Seçimi 403 oy farkla kaybeden CHP'li Kesimoğlu, önce Merkez İlçe Seçim Kurulu'na, ardından da İl Seçim Kurulu'na oyların yeniden sayılması için başvurmuştu. Ancak her iki kurul da Kesimoğlu'nun talebini reddetti.

Kesimoğlu, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Talebimiz reddedildi. Anlıyoruz ki oyların yeniden sayımı eğer MHP'li ya da AK Partiliysen bir imtiyaz, başka partiliysen ulaşılamaz bir hak. Şimdi YSK'da itirazda bulunacağız" dedi.