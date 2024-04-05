Kırklareli'de çiftçilere yerli tohum desteği

Kaynak: İHA
Kırklareli'de çiftçilere yerli tohum desteği
Kırklareli'de 326 çiftçiye yerli hibrit ayçiçeği tohumu dağıtıldığı bildirildi.

Kırklareli’nde gerçekleştirilen Yerli Hibrit Tohum ve Ayçiçeği Üretim Geliştirme Projesi kapsamında, Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından 326 çiftçiye tohum desteği sağlandı.

Bu önemli girişim, Kırklareli İl Müdürlüğü’nün bahçesinde düzenlenen bir tohum dağıtım töreniyle taçlandırıldı. Törene katılan Vali Yardımcısı Hasan Tanrıseven, iklim değişikliğinin gıda güvenliği üzerindeki etkilerine dikkat çekti ve güvenli gıdanın kritik önemini vurguladı.

Tanrıseven, Türkiye’nin tarımsal üretimde kendi kendine yeten bir ülke olduğunu belirtti ve “Tarım ve Orman Bakanlığımız, yerel ürün desteklerini artırma yolunda yeni bir adım attı. Bu kapsamda, %75’i hibe olmak üzere, toplamda 4 milyon lira değerinde tohum desteğini 326 çiftçimize sunacağız. Ülkemiz, yerli tohum kullanımında büyük bir ilerleme kaydederek, tarım sektöründe umut verici bir gelişme göstermiştir. Dünya genelinde gıda, en hayati unsurlardan biridir ve gıdanız yoksa, ne kadar silahınız olursa olsun, bu yeterli olmayacaktır” şeklinde konuştu.

Yapılan konuşmaların ardından, çiftçilere tohumlar dağıtıldı.

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