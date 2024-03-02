Kırklareli'de kaçakçılık operasyonu

Alınan bilgiye göre, Kırklareli İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri tarafından kaçakçılığın engellenmesine yönelik yapılan çalışmalar kapsamında 6 farklı adreste operasyon gerçekleştirildi.

Kırklareli şehir merkezi, Lüleburgaz ve Babaeski ilçelerinde yapılan operasyonlarda, 21 litre kaçak alkollü içki, 28 bin 760 adet içi tütün dolu makaron, 11 bin 200 adet boş makaron, 41.5 kilogram kıyılmış tütün, 7 bin adet makaron paketleme poşeti, 70 adet elektronik sigara likiti, 800 adet sigara paketleme kutusu ele geçirildi.

Düzenlenen operasyonlarda yakalanan 6 şüpheli şahıs hakkında, "5607 sayılı kaçakçılıkla mücadele kanununa muhalefet" suçu çerçevesinde adli işlem yapıldığı bildirildi.