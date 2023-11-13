Kırklareli'nde 37 kaçak yakalandı

Kırklareli'nde jandarma ve polis ekipleri 6 ayrı bölgede 37 kaçak yakalandı.
Kaçaklara organizatörlük yaptığı iddiasıyla 1 şüpheli gözaltına alındı.
Yakalanan kaçaklar, Pehlivanköy Geri Gönderme Merkezine götürüldü.
Kırklareli’nde jandarma ve polis ekipleri 37 kaçağı yakalandı. Organizatör olduğu iddia edilen 1 kişi gözaltına alınırken, yakalanan kaçaklar, Pehlivanköy Geri Gönderme Merkezine götürüldü.
Kırklareli'nde jandarma ve polis ekipleri 6 ayrı bölgede 37 kaçak yakalandı.
Kaçaklara organizatörlük yaptığı iddiasıyla 1 şüpheli gözaltına alındı.
Yakalanan kaçaklar, Pehlivanköy Geri Gönderme Merkezine götürüldü.