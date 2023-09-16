Kırklareli'nde 41 kaçak göçmen yakalandı

Kırklareli’nde yurda yasadışı yollarla girdiği belirlenen 41 kaçak göçmen yakalanırken, organizatörlük yaptığı iddiasıyla 2 şüpheli gözaltına alındı.

Kırklareli'nde 41 kaçak göçmen yakalandı

Kırklareli'nde, Düzensiz göçle mücadele kapsamında Kırklareli İl Jandarma Komutanlığı ve İl Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şubesi ekipleri Kofçaz ilçesinde 41 kaçak göçmen yakalandı.
Kaçak göçmenlere organizatörlük yaptığı iddiasıyla 2 şüpheli gözaltına alınırken göçmenler Pehlivanköy Geri Gönderme Merkezine teslim edildi.

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